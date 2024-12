Sinner, progettato un nuovo piano per Natale, “Ho un unico obiettivo”

Flavio Cobolli vola ad Alicante per allenarsi con Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner intensifica la preparazione fisica a Dubai in vista della prossima stagione.

Cobolli ad Alicante con Carlos Alcaraz

Una chiamata dell’ultimo minuto ha portato Flavio Cobolli ad allenarsi alla Ferrero Tennis Academy con il numero 3 al mondo, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo avrebbe dovuto prepararsi con il britannico Jack Draper, costretto però al forfait a causa di un infortunio. L’azzurro avrà dunque l’opportunità di lavorare a stretto contatto con uno dei migliori talenti del circuito internazionale.

Sinner in preparazione a Dubai

Nel frattempo, Jannik Sinner ha iniziato la preparazione a Dubai, dove si allenerà fino al 24 dicembre prima di rientrare nella sua Sesto, in Alto Adige, per le festività natalizie. L’obiettivo principale del tennista italiano è migliorare la resistenza fisica, fondamentale nei match lunghi che arrivano al quinto set. “Voglio essere competitivo non solo per tre anni, ma anche quando avrò 30 anni”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

Sinner ha definito la stagione 2024 “incredibile” ma ha ammesso che nel tennis tutto può cambiare rapidamente. Tra i suoi obiettivi per il 2025 spicca Wimbledon, torneo che gli ha lasciato molti rimpianti quest’anno: “Avevo giocato molto bene fino alla partita con Medvedev. È andata così, il nostro sport è imprevedibile. Per l’anno prossimo vediamo: nessuno conosce il futuro”.

Aspettative e prossime sfide

Mentre Sinner si concentra sulla preparazione atletica, Cobolli sfrutterà l’allenamento con Alcaraz come un’occasione unica per affinare il suo gioco. Entrambi i tennisti italiani si preparano a una stagione che promette grandi sfide e obiettivi ambiziosi, con l’attenzione puntata sui tornei del Grande Slam e sulla loro crescita continua nel circuito mondiale.