Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora si scaglia contro il Pd sulla giornata per le vittime degli errori giudiziari: “Fate pietà”

Anm contro la giornata simbolica per gli errori giudiziari

La proposta di istituire il 17 giugno come Giornata per le vittime degli errori giudiziari, simbolicamente legata all’arresto di Enzo Tortora, ha incontrato il netto rifiuto dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm). Il presidente Giuseppe Santalucia ha motivato la contrarietà sostenendo che una giornata del genere rischierebbe di “indurre sfiducia pubblica nel sistema giudiziario” e di inviare un messaggio in contrasto con le giornate dedicate alla memoria della legalità.

L’opposizione dell’Anm ha sollevato critiche, ma altrettanto rilevante è stata la scelta del Partito Democratico di astenersi durante il voto. Nel documento ufficiale del Pd, si legge che l’astensione è stata determinata dal poco tempo avuto per valutare il testo base e dalla mancanza di un riferimento esplicito al “caso emblematico” di Enzo Tortora. Il deputato Federico Gianassi ha spiegato che è necessario chiarire meglio il concetto di errore giudiziario per evitare che resti un’idea puramente simbolica.

La reazione di Gaia Tortora e il sostegno di Davide Faraone

La posizione del Pd ha provocato l’indignazione di Gaia Tortora, vicedirettore del Tg La7 e figlia del noto giornalista. In un post pubblicato su X (ex Twitter), Tortora ha espresso tutto il suo sdegno: “Il Pd. Si è astenuto. E vi prego di leggere la ‘motivazione’ sul caso Tortora. Fate pietà, davvero”. Tortora ha chiarito di aver richiesto che la giornata fosse simbolica, senza associare nomi specifici, per rappresentare un valore comune.

Anche Davide Faraone, promotore della proposta e capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha confermato: “Gaia Tortora ci ha chiesto espressamente che la giornata fosse una data simbolica senza il nome di Enzo Tortora. Abbiamo accettato e modificato la proposta originaria mantenendo il 17 giugno come data simbolica”. Faraone ha poi criticato la mancata adesione delle forze politiche e l’opposizione dell’Anm, sottolineando la necessità urgente di una riforma del sistema giudiziario.