Arriva la lavatrice umana: la macchina rivoluzionaria che lava e asciuga una persona insieme ai suoi abiti

Una capsula futuristica in grado di lavare e asciugare persone e vestiti in soli 15 minuti verrà presentata all’Esposizione Universale di Osaka nel 2025.

Una rivoluzione dall’azienda Science Co

L’azienda giapponese Science Co ha sviluppato una macchina rivoluzionaria, soprannominata Mirai Ningen Sentakuki, che promette di cambiare il concetto di igiene personale. La lavatrice umana verrà presentata per la prima volta all’Osaka Kansai Expo nel 2025. Questa innovativa capsula trasparente consente di lavare e asciugare una persona insieme ai suoi abiti, in un processo che dura appena 15 minuti. Durante il trattamento, gli utenti possono rilassarsi grazie a uno schermo integrato che trasmette immagini e video.

Il funzionamento è basato su avanzate tecnologie: una volta che la persona si siede all’interno, la capsula si riempie di acqua calda regolata sulla base dei parametri vitali dell’utente. Grazie all’uso di onde ultrasoniche e microbolle d’aria, la macchina rimuove impurità, batteri e calcare sia dalla pelle sia dai tessuti, senza l’impiego di detergenti chimici come shampoo o bagnoschiuma.

Un’idea che trae ispirazione dal passato

Nonostante la sua modernità, il concetto della lavatrice umana affonda le radici nel passato. Già nel 1970, durante l’Esposizione Universale tenutasi sempre a Osaka, venne presentato un prototipo chiamato Ultrasonic Bath, capace di lavare le persone con tecnologie simili. Tuttavia, quella macchina non ebbe il successo sperato e il progetto fu abbandonato.

Oggi, a distanza di oltre 50 anni, la Mirai Ningen Sentakuki promette di portare a compimento quell’idea grazie a innovazioni tecnologiche che la rendono più efficace e pratica. Anche se non è stata ancora annunciata una data precisa per la sua commercializzazione, l’attenzione mediatica e il potenziale di mercato sembrano già garantire un forte interesse da parte del pubblico.

Tecnologia e futuro all’Esposizione di Osaka

La presentazione della lavatrice umana alla Osaka Kansai Expo rappresenta un ulteriore passo verso un futuro in cui le tecnologie avanzate migliorano la vita quotidiana. Rimane ora da vedere se il pubblico accoglierà con entusiasmo questa innovazione, destinata a ridefinire i confini dell’igiene personale e domestica