Bari, lettera di un giovane studente del Politecnico: «Sono stanco di vivere», la prof : “Chiamami, ecco il mio cellulare”

Un messaggio inquietante lascia l’intera comunità universitaria senza parole. L’appello di uno studente al Politecnico di Bari ha scosso molti, suscitando una risposta immediata da parte di una docente.

Un messaggio che fa riflettere

Nel tradizionale albero di Natale allestito nell’atrio Cherubini del Politecnico di Bari, tra le consuete lettere di studenti desiderosi di un regalo da Babbo Natale, ne spicca una che ha attirato l’attenzione della professoressa Anna Castellano. Ogni anno, infatti, gli studenti appendono i loro pensieri sull’albero, scrivendo richieste e speranze. Tuttavia, tra i tanti messaggi allegri e ironici, quest’anno uno ha colpito nel profondo per il suo contenuto sconvolgente: «Sono stanco di vivere, la vita è estenuante». Un appello disperato che non è passato inosservato.

La professoressa Anna Castellano, che da tempo si prende cura dei messaggi degli studenti, ha deciso di condividere questa lettera sui social, raccontando la sua preoccupazione. «Come ogni anno, leggo i messaggi degli studenti, ma quest’anno una lettera mi ha profondamente colpita», scrive la docente. Le parole di dolore di quel ragazzo o ragazza l’hanno spinta a rispondere pubblicamente, con un gesto di solidarietà. La professoressa ha lasciato il suo numero di telefono, esortando lo studente in difficoltà a contattarla: «La vita è un miracolo ogni giorno, siamo tutti pronti ad abbracciarti».

Il gesto di vicinanza

Il gesto di Anna Castellano ha ricevuto un ampio risalto sui social, dove molti hanno condiviso il suo messaggio di supporto. La docente ha scritto: «Caro studente, la vita è un miracolo, ogni giorno siamo pronti ad abbracciarti», invitando chiunque si sentisse sopraffatto dalla solitudine o dalle difficoltà a chiamarla. La sua risposta è stata un atto di cura e attenzione, un’offerta di aiuto in un momento di grande fragilità. Il numero di telefono che ha lasciato sulla lettera è diventato simbolo di una comunità che non lascia indietro nessuno. Politecnico di Bari e le sue tradizioni, come quella dell’albero di Natale, sono diventati il palcoscenico per un messaggio importante: nessuno è solo.