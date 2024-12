Trasporti in tilt per sciopero generale di oggi 13 dicembre: disagi in tutta Italia

Oggi, 13 dicembre, sciopero generale dei settori pubblici e privati: a rischio treni, metro, bus, taxi e trasporti marittimi. Stop di 24 ore confermato.

Trasporti ferroviari e locali colpiti dallo sciopero

Lo sciopero generale indetto dal sindacato Usb ha bloccato per 24 ore i trasporti in tutta Italia. Inizialmente limitato a quattro ore per decisione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, la protesta è stata ripristinata a 24 ore grazie a una sentenza del Tar del Lazio, accogliendo la richiesta del sindacato.

Il personale di Trenitalia, Italo e Trenord ha aderito, causando cancellazioni e variazioni di treni. Le fasce di garanzia sono state rispettate, ma l’agitazione proseguirà fino alle 20:59 di oggi. Autobus sostitutivi sono stati attivati per i collegamenti ferroviari aeroportuali, come tra Milano Cadorna e Malpensa.

Disagi anche nel trasporto locale: a Roma, le linee di Atac e altre società sono ferme dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. A Milano, le interruzioni interessano metro, bus e tram di Atm dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00. A Napoli, il servizio è limitato con fasce di garanzia dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Situazioni analoghe si registrano a Torino, Genova e Bologna, con orari variabili.

Motivazioni e dichiarazioni

Lo sciopero è stato indetto per protestare contro salari bassi, aumento del costo della vita e privatizzazioni dei servizi pubblici. Il sindacato Usb critica la manovra finanziaria del Governo Meloni, ritenendo inaccettabile l’aumento delle spese militari e i tagli ai servizi essenziali. “Basta stragi di lavoratrici e lavoratori, basta attacchi al diritto di sciopero”, si legge nel comunicato ufficiale.

Le dichiarazioni del ministro Salvini non si sono fatte attendere. Ha accusato il sindacato di generare “caos” con una protesta così estesa, a ridosso delle festività. In risposta, Guido Lutrario, dirigente nazionale Usb, ha sottolineato che “l’intervento illegittimo del ministro ha creato confusione sugli orari”, confermando che lo sciopero coprirà tutti i settori.

Settori coinvolti

Oltre al trasporto ferroviario e pubblico locale, lo sciopero coinvolge anche taxi, trasporto marittimo e scuola. Gli insegnanti e il personale Ata hanno aderito per denunciare salari insufficienti e la mancanza di investimenti strutturali. Il settore aereo è escluso oggi ma sciopererà il 15 dicembre.