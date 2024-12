Colpo di scena, Guillermo Mariotto torna a Ballando con le stelle: scuse e chiarimenti in diretta

Dopo un allontanamento improvviso e le polemiche che ne sono seguite, Guillermo Mariotto rientra questa sera nella giuria di Ballando con le stelle.

Il ritorno e le scuse di Mariotto

Questa sera, durante la penultima puntata di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto tornerà al suo posto come giurato. Dopo il lungo silenzio seguito alla sua improvvisa uscita dallo studio il 30 novembre scorso, lo stilista chiederà scusa al pubblico, chiarendo le motivazioni dietro il suo allontanamento. Mariotto ha spiegato che il gesto era legato inizialmente a “motivi di lavoro”, a cui si sono aggiunti successivi problemi di salute.

La conduttrice Milly Carlucci ha confermato la presenza di Mariotto in trasmissione dopo essersi confrontata con i vertici Rai. La Carlucci ha sempre difeso lo stilista, evidenziando la necessità di mantenere il rigore del codice di comportamento richiesto dalla rete pubblica.

Il caso delle presunte molestie

Il ritorno di Mariotto arriva anche dopo le polemiche online scatenate da un video in cui lo stilista sembrava sfiorare un ballerino ospite della puntata. L’episodio, avvenuto mentre Mariotto era seduto tra i danzatori di Amanda Lear, aveva fatto discutere sui social. Tuttavia, il ballerino interessato, Simone Iannuzzi, ha smentito ogni accusa, affermando di non essersi nemmeno accorto dell’episodio. La Carlucci ha dichiarato: “Era evidente che avesse perso l’equilibrio. Non scherziamo su queste cose.”

Anche altri giurati, tra cui Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, hanno sostenuto Mariotto, definendo il gesto come involontario. La Carlucci ha ribadito che se ci fosse stato un comportamento scorretto, la questione sarebbe esplosa immediatamente.

Una serata importante per Ballando con le stelle

Oltre al ritorno di Mariotto, la puntata di questa sera si preannuncia ricca di emozioni. La seconda semifinale vedrà due “ballerini per una notte”: il tennista Fabio Fognini, che ballerà con Giada, e l’attrice Francesca Chillemi, in coppia con Moreno.

Milly Carlucci ha espresso entusiasmo per la serata, che porterà il programma a un passo dalla finalissima. “Non vedo l’ora di tornare sul palco con il cast e rispondere alla domanda che tutti mi state facendo da giorni: Mariotto ci sarà? La risposta è sì.”

Il futuro di Mariotto

La vicenda dell’abbandono improvviso dello studio è stata giudicata “grave” dalla Carlucci, ma la conduttrice ha sottolineato la necessità di guardare avanti. La decisione della Rai di permettere il rientro di Mariotto dimostra che le spiegazioni fornite sono state considerate adeguate.