Achille Lauro aiuta Simone, bimbo malato di leucemia, a realizzare il suo sogno e poi dice: “Questo Natale per me è speciale”

Achille Lauro ha regalato un’esperienza indimenticabile a Simone, 10 anni, componendo con lui una canzone che sarà presentata allo Zecchino d’Oro.

Un sogno realizzato: Simone e Achille Lauro insieme in studio

Simone, un bambino di 10 anni originario della provincia di Como e in cura per la leucemia presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza, ha vissuto un momento speciale grazie alla solidarietà di Achille Lauro. L’artista ha incontrato il piccolo in ospedale, dove Simone ha condiviso con lui il suo desiderio di scrivere e cantare una canzone. Lauro, sensibile alle necessità dei bambini, ha subito collaborato con il Comitato Maria Letizia Verga e l’Antoniano di Bologna per trasformare questo sogno in realtà.

Lauro ha invitato Simone nel suo studio di registrazione, dove insieme hanno creato “Le foglie”, una canzone toccante e carica di significato. Il brano sarà presentato il 24 dicembre durante la puntata speciale dello Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia. La canzone nasce da un ritornello scritto da Simone durante il suo periodo di terapie, trasformandosi in un’opera che racconta di sofferenza, resilienza e speranza.

Il significato della canzone e il supporto della famiglia

“Le foglie” riflette le emozioni di Simone, affrontando la sua battaglia contro la malattia con forza e determinazione. Il brano rappresenta un messaggio di rinascita e speranza, un faro luminoso per il bambino e per chiunque affronti sfide simili. Laura, mamma di Simone, ha raccontato quanto sia stato importante questo progetto per suo figlio: «Vivere questa esperienza è come un sogno ad occhi aperti. La scrittura e il canto hanno donato un senso nuovo al nostro cammino».

Laura ha aggiunto che questa iniziativa ha trasformato un momento difficile in un’opportunità unica, auspicando che anche altri bambini possano vivere esperienze simili.

Il messaggio di Achille Lauro e la gioia condivisa

Achille Lauro, visibilmente commosso, ha condiviso sui social la sua gioia per aver lavorato con Simone. In una storia pubblicata su Instagram, il cantante ha dichiarato: «Ho avuto il piacere di conoscere Simone più di un anno fa. È un bambino di una dolcezza unica. Quando ho saputo del suo sogno di partecipare allo “Zecchino d’Oro”, ci siamo subito messi al lavoro».

Lauro ha descritto l’incontro come un’esperienza indimenticabile, lodando la forza e l’amore che Simone e la sua famiglia hanno trasmesso nonostante le difficoltà. Ha infine invitato tutti a non perdere l’appuntamento televisivo: «Questo Natale sarà ancora più speciale grazie a Simone. Non potevo ricevere notizia più bella!».