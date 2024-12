Incendio alla Torre Eiffel, evacuati turisti e passanti: struttura chiusa al pubblico

Un incendio nell’ascensore della Torre Eiffel ha costretto all’evacuazione di turisti e passanti. Intervento rapido dei pompieri evita danni maggiori.

Le fiamme tra il primo e il secondo piano

Parigi ha vissuto momenti di tensione oggi, quando un incendio è divampato all’interno della Torre Eiffel, simbolo della capitale francese. Le fiamme, scaturite nel vano ascensore tra il primo e il secondo piano della struttura, hanno spinto le autorità a evacuare rapidamente tutte le persone presenti sul monumento e nelle aree circostanti.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato dal surriscaldamento dei cavi dell’ascensore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dalla polizia, che ha istituito un cordone di sicurezza attorno alla zona. L’incendio è stato domato in tempi rapidi, evitando danni significativi. La Torre Eiffel rimarrà chiusa al pubblico fino a nuove verifiche sulla sicurezza della struttura.

Un’altra emergenza a Saint-Lazare

La giornata si è rivelata particolarmente complessa per i vigili del fuoco di Parigi, impegnati anche in un imponente incendio vicino alla stazione Saint-Lazare, nell’8° arrondissement. Le fiamme, divampate negli ultimi piani di un edificio storico di sette piani, hanno distrutto il tetto, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, mobilitando circa 150 pompieri. L’evacuazione tempestiva dell’edificio e delle strutture adiacenti ha evitato una tragedia: solo una persona ha riportato ustioni non gravi ed è stata trasportata in ospedale, mentre altri residenti sono stati curati per lievi intossicazioni da fumo.