Oroscopo 2025 le previsioni di Paolo Fox: anno di grandi opportunità e svolte segno per segno

Il nuovo anno si preannuncia ricco di sfide, rinascite e occasioni speciali per tutti i segni zodiacali. Scopri le previsioni di Paolo Fox.

Ariete: amore, lavoro e salute

In amore, il 2025 porterà sfide ma anche momenti intensi, soprattutto a gennaio, quando le stelle favoriranno nuovi inizi e progetti di coppia. Sul lavoro, marzo sarà un mese complicato a causa di un transito dissonante di Marte, ma maggio segnerà una ripresa con molte opportunità creative. La salute migliorerà nella seconda parte dell’anno grazie all’ingresso di Saturno, che porterà equilibrio e benessere.

Toro: passione e determinazione

L’anno sarà positivo per l’amore, con ritorni di fiamma e nuovi incontri a maggio. Le coppie stabili potranno fare passi importanti, come un matrimonio o un figlio. Sul lavoro, determinazione e resilienza porteranno successo, soprattutto a marzo e maggio. Per la salute, sarà fondamentale gestire l’ansia e prendersi cura di sé.

Gemelli: nuovi orizzonti

L’amore sarà protagonista già a gennaio, con un cielo favorevole per nuove conoscenze e la risoluzione di crisi passate. Sul lavoro, aprile e maggio saranno mesi decisivi per cambiamenti e progetti ambiziosi. La salute migliorerà a partire da febbraio, con un’importante ripresa psicofisica.

Cancro: emozioni e successo

In amore, l’estate sarà il periodo più promettente per le coppie e i single. Sul lavoro, da maggio Giove favorirà opportunità e successi, soprattutto nella creatività e nelle compravendite. Per la salute, giugno porterà ottimismo e vitalità, con un recupero graduale durante l’estate.

Leone: forza e ambizione

Le coppie riscopriranno la passione a maggio, mentre i single avranno incontri inaspettati. Sul lavoro, marzo sarà un mese chiave per decisioni importanti e sfide da vincere. La salute migliorerà sensibilmente a settembre, con una ritrovata energia per affrontare l’anno.

Vergine: crescita personale

In amore, la seconda metà dell’anno sarà più favorevole per incontri e consolidamenti. Sul lavoro, il 2025 porterà occasioni da non perdere, soprattutto da giugno. La salute migliorerà con l’avvicinarsi dell’estate, favorendo un recupero psicofisico.

Bilancia: trasformazioni importanti

In amore, il 2025 sarà un anno di rinnovamento, con decisioni importanti e nuove opportunità nella seconda metà dell’anno. Sul lavoro, Giove favorirà affari e progetti da aprile in poi. La salute beneficerà di momenti di relax e auto-cura, soprattutto in primavera.

Scorpione: rinascita e determinazione

L’amore sarà intrigante, con momenti significativi a febbraio e luglio. Sul lavoro, aprile sarà decisivo per chi cerca nuove opportunità o vuole cambiare strada. La salute migliorerà con cure dedicate al benessere e un approccio più rilassato alla vita.

Sagittario: avventure e crescita

In amore, maggio e giugno saranno mesi ideali per nuove relazioni e consolidamenti. Sul lavoro, giugno segnerà una svolta positiva, con nuove prospettive. La salute migliorerà nella seconda parte dell’anno, con una ritrovata serenità.

Capricorno: stabilità e successi

In amore, marzo sarà un mese di verifica, ma l’anno porterà nuove certezze. Sul lavoro, maggio sarà il momento per fare scelte cruciali. La salute sarà positiva, con un graduale miglioramento da agosto in poi.

Acquario: libertà e creatività

In amore, l’inizio dell’anno sarà ricco di passione e incontri speciali. Sul lavoro, da luglio inizierà una fase di ribellione e cambiamenti importanti. La salute migliorerà con l’arrivo della primavera, regalando nuove energie.

Pesci: equilibrio e rinnovamento

In amore, il 2025 promette nuove emozioni e progetti significativi da giugno in poi. Sul lavoro, maggio porterà opportunità interessanti e successi. La salute sarà stabile, con un recupero fisico e mentale nella seconda parte dell’anno.