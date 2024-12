Milan, Fonseca esonerato: arriva Conceicao. Ibrahimovic si scusa “Abbiamo fatto un errore”

Zlatan Ibrahimovic ammette l’errore del Milan e presenta il nuovo tecnico Conceicao. “Qui contano i risultati, siamo pronti a ripartire”.

Fonseca esonerato: “Mancanza di continuità nei risultati”

Nella notte tra domenica e lunedì, il Milan ha ufficializzato l’esonero di Paulo Fonseca, sostituito da Sergio Conceicao, ex tecnico del Porto. La decisione è arrivata dopo la sconfitta contro la Roma, sancendo il cambio di guida tecnica per cercare di invertire la rotta in campionato.

A prendere parola durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore è stato Zlatan Ibrahimovic, in veste di Senior Advisor di Red Bird, che ha rivolto le sue scuse a Fonseca per come è stata gestita la situazione: “Noi abbiamo deciso l’esonero di Fonseca dopo la partita con la Roma. Al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo sbagliato a mandarlo in conferenza stampa sapendo già dell’esonero. Per questo chiedo scusa a Paulo e ai tifosi”.

Ibrahimovic ha sottolineato il rispetto per l’ex tecnico, spiegando che la decisione è stata presa a causa della mancanza di continuità nei risultati: “Quando sei al Milan, i risultati sono fondamentali”.

La squadra nel mirino: “Responsabilità condivisa”

Durante la conferenza, Ibrahimovic ha anche lanciato un messaggio chiaro alla squadra: “Se questi sono i risultati, non è solo colpa dell’allenatore. Dobbiamo prenderci la responsabilità nel bene e nel male. Il Milan è sempre pronto per il prossimo step, e non ci fermiamo finché non raggiungiamo i nostri obiettivi, come la Supercoppa”.

La sfida per la Supercoppa è imminente: il 3 gennaio il Milan affronterà la Juventus, un appuntamento cruciale per rilanciare la stagione.

Conceicao: un tecnico vincente per rilanciare il Milan

La scelta di affidare la panchina a Sergio Conceicao è stata motivata dalle sue qualità e dal suo carattere vincente. “Lo abbiamo preso perché è un vincente. È diretto, porta carattere, e ha già dimostrato di sapere come gestire un subentro a metà stagione. Ieri è arrivato e ha voluto subito la squadra in campo per lavorare,” ha dichiarato Ibrahimovic.

Conceicao, che ha raggiunto importanti risultati con il Porto, ha il compito di riportare il Milan ai livelli di competitività richiesti dal club.

Con la Supercoppa all’orizzonte, l’obiettivo immediato è ritrovare compattezza e grinta per affrontare una seconda parte di stagione da protagonisti.