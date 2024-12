Valentina muore a 29 anni per un malore improvviso, il dolore della famiglia, lascia due figli piccoli

La comunità si stringe intorno alla famiglia di Valentina, ricordandola come una persona speciale. Il comune annulla il brindisi di Capodanno in segno di lutto.

Un dolore che unisce la comunità

Capranica è stata travolta dal dolore per la prematura scomparsa di Valentina Materazzo, una giovane mamma di 29 anni originaria di Bracciano. Valentina è stata trovata senza vita ieri, verso l’ora di pranzo, nella sua abitazione. La notizia ha lasciato sconvolta l’intera comunità, che si è immediatamente stretta intorno alla sua famiglia, ai suoi due bambini e ai tanti amici che la ricordano con affetto e ammirazione.

Il sindaco di Capranica, Pietro Nocchi, ha voluto esprimere il proprio cordoglio, sottolineando il valore e la dedizione di Valentina: “Era una mamma che faceva tutto per la famiglia, cercava di dare il massimo. Tutti la ricordano come una bravissima ragazza ed è una tragedia che ha sconvolto tutto il paese.” In segno di rispetto e lutto, il comune ha annullato i festeggiamenti previsti per il brindisi di Capodanno.

I messaggi di affetto sui social

Sui social media, amici e parenti hanno condiviso il proprio dolore, celebrando la vita di Valentina con ricordi e messaggi toccanti. Una cugina ha scritto: “Ciao Valentina, la mia cugina meravigliosa. Sei sempre stata un’ispirazione, con un’anima pura. Veglia le tue bimbe e la tua famiglia da lassù. Spero che un giorno ci rivedremo.”

Un amico ha rievocato i momenti felici trascorsi insieme: “Ho deciso di mettere queste foto che raccontano la vacanza passata insieme… quella che tu hai tanto desiderato. Avevi promesso che ci avresti sposato a Zanzibar. So che ci sarai lo stesso. Fai buon viaggio, Vale. Lasci un vuoto indescrivibile.”

Un altro messaggio di amore e nostalgia recita: “Dalla tua prima volta in discoteca alla tua navata per il sì… Corri da Nonna e da nonna Rosina che ti stanno aspettando a braccia aperte. Ti amo, amica mia, per sempre.”