Bari, uomo è in rianimazione dopo essere stato travolto e lasciato a terra agonizzante, è caccia al motociclista

Grave incidente a Bari: un uomo è in rianimazione dopo essere stato investito da un motociclista che è fuggito. Aperte le indagini.

L’incidente e la fuga

Grave episodio ieri sera a Ceglie del Campo, quartiere di Bari, dove un uomo è stato travolto da una moto, probabilmente una Honda X-ADV, e lasciato agonizzante sulla strada. Il motociclista, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per rintracciarlo.

Un passante provvidenziale

Fortunatamente, un passante ha assistito all’accaduto e ha immediatamente allertato i soccorsi, restando al fianco dell’uomo fino all’arrivo delle ambulanze. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni restano critiche, ma i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.