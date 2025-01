Ex sindaco di Roma Gianni Alemanno arrestato la notte di Capodanno

L’ex ministro ed ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato il 31 dicembre per aver violato le prescrizioni imposte dai magistrati di sorveglianza.

Arresto di Gianni Alemanno: la dinamica

La sera del 31 dicembre, intorno alle 20, l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato arrestato e condotto al carcere di Rebibbia. Il provvedimento è stato adottato d’urgenza dal tribunale di sorveglianza della Capitale, che ha disposto la revoca della misura alternativa della messa alla prova ai servizi sociali. Alemanno stava scontando questa misura in seguito a una condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze.

La sentenza era maturata nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, che aveva coinvolto figure di spicco come l’ex Nar Massimo Carminati e il ras delle cooperative romane Salvatore Buzzi. Questa indagine aveva portato alla luce un complesso sistema di corruzione e malaffare nella gestione degli appalti pubblici a Roma.

Secondo quanto riportato, Alemanno avrebbe violato alcune delle disposizioni stabilite dai magistrati di sorveglianza, determinando così l’intervento immediato del tribunale.

Le conseguenze legali e i precedenti

La condanna di Gianni Alemanno risale al coinvolgimento nell’inchiesta sopra citata, che aveva scoperchiato una rete di influenze illecite e accordi corruttivi. Il politico, già noto per il suo ruolo come ministro e primo cittadino della Capitale, era stato inizialmente affidato ai servizi sociali come alternativa alla detenzione. Tuttavia, le presunte violazioni delle condizioni imposte hanno portato al suo arresto.

Il carcere di Rebibbia rappresenta ora il luogo dove Alemanno dovrà attendere ulteriori sviluppi giudiziari. Per il momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né da parte della difesa né dei familiari del politico.