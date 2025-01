Scompare nel nulla dopo essere uscito di casa per andare a prendere la fidanzata, si cerca Gaetano Adduci di 37 anni

Il 37enne è uscito di casa martedì 31 gennaio per raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, ma non è mai arrivato a destinazione.

L’allarme della famiglia e degli amici

Da martedì 31 gennaio non si hanno più notizie di Gaetano Adduci, 37 anni, scomparso da Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il giovane era uscito di casa in sella alla sua moto, una Kawasaki Ninja R600 verde e nera, con l’intento di raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, ma non è mai giunto a destinazione.

Un appello è stato lanciato sui social da amici e familiari per raccogliere informazioni utili. “Da ieri 31/12/2024 è scomparso un nostro amico, Gaetano Adduci, di 37 anni. È uscito da Trebisacce alle ore 10.00, con la sua moto targata FH16869, indossando una giacca nera da moto e pantaloni multicolori”, recita un post diffuso da un conoscente.

L’ultimo contatto con la madre

Secondo quanto riportato, Gaetano avrebbe contattato la madre telefonicamente intorno alle 13:30, dichiarando di essere arrivato a destinazione. Tuttavia, la fidanzata non lo ha mai visto arrivare. “Chiunque lo abbia avvistato o abbia informazioni utili, vi preghiamo di contattare le Forze dell’ordine, amici o familiari”, prosegue l’appello social.

La famiglia e gli amici vivono ore di apprensione. Tra questi, il cugino di Gaetano, che ha scritto sui social: “Un inizio di 2025 davvero difficile, ma ci auguriamo di trovare presto notizie positive. Apprezziamo il supporto di tutti in questo momento delicato”.

Le ricerche coinvolgono il Comune e le autorità

Anche il Comune di Trebisacce ha preso parte alla mobilitazione, condividendo un post su Facebook per sensibilizzare la cittadinanza e invitare chiunque abbia informazioni a contattare i numeri 347/2689080 o 0981/58524, o a rivolgersi direttamente alle Forze dell’ordine.

Le ricerche proseguono con l’aiuto della comunità locale e dei social network, nella speranza di ritrovare Gaetano Adduci sano e salvo.