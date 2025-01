Bari, brutto incidente alla zona industriale, coinvolta una Micra Rossa, una donna sarebbe morta

Un grave incidente si è verificato in via De Blasio, nei pressi del capannone Ladisa. Sul posto diversi mezzi di soccorso.

La dinamica dell’incidente

Un incidente si è verificato poco fa nella zona industriale di Bari, in via De Blasio, dove una donna avrebbe perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto una Nissan Micra rossa. L’auto si trovava nelle vicinanze del capannone della ditta Ladisa, luogo in cui si sono concentrati i soccorsi.

I soccorsi sul posto

Diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell’ordine sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. La zona è attualmente presidiata dalle forze dell’ordine per consentire le operazioni di rilievo. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire eventuali deviazioni.