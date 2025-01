Muore il giorno dopo il suo compleanno per un incidente sul lavoro, l’imprenditore Roberto Zanoletti, aveva 56 anni

L’imprenditore, 56 anni, è caduto da sei metri mentre lavorava nella sua impresa. Inutili i soccorsi.

Un incidente sul lavoro fatale

Una tragica fatalità ha scosso Clusone, dove ieri, 7 gennaio, Roberto Zanoletti, imprenditore 56enne, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Il giorno precedente aveva festeggiato il compleanno e oggi avrebbe celebrato il trentesimo anniversario di matrimonio con la moglie.

Zanoletti, titolare di un’impresa di posatura sassi in via Albricci, svolgeva da quarant’anni il mestiere ereditato dal padre, scomparso lo scorso anno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava sulle benne di un muletto per pulire un muro esterno, a circa sei metri di altezza, quando è caduto violentemente sull’asfalto, senza riuscire ad attutire l’impatto.

L’allarme è stato dato dal figlio 24enne, che lavorava con lui. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Il ricordo della famiglia

La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità e nella famiglia di Zanoletti. “Roberto era una persona buona, con un cuore grande,” ha raccontato la moglie al L’Eco di Bergamo, ricordando le recenti vacanze trascorse insieme e la celebrazione del compleanno il giorno precedente. “Oggi avremmo festeggiato il nostro anniversario di matrimonio.”

Anche altri familiari hanno voluto esprimere il proprio dolore: “Sono sempre i migliori a lasciarci,” hanno dichiarato.