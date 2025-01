Schlein attacca Meloni: “Non una parola sulle infinite liste di attesa nella sanità, sulle bollette insostenibili, sulle pensioni,”

La segretaria del Pd critica la conferenza stampa di inizio anno della premier, ma la discussione si concentra su Trump e Musk, sollecitati dai cronisti.

L’attacco di Schlein alla conferenza stampa di Meloni

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha rivolto un’accusa diretta alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la conferenza stampa di inizio anno tenutasi alla Camera. Secondo Schlein, la premier avrebbe completamente ignorato i temi centrali per le condizioni di vita degli italiani, soffermandosi su questioni secondarie.

“Non una parola sulle infinite liste di attesa nella sanità pubblica, sulle bollette insostenibili, sulle pensioni, sul salario minimo negato a milioni di lavoratori, sulle accise che aveva promesso di abolire e sulla paralisi dei trasporti pubblici,” ha dichiarato Schlein.

La leader dem ha inoltre criticato il focus su Elon Musk e Donald Trump, sottolineando: “Evidentemente era troppo impegnata nella difesa d’ufficio e nell’interpretazione autentica del pensiero di Trump e Musk.”

Una conferenza monopolizzata dai cronisti

Le parole di Schlein hanno però sollevato dubbi, poiché gran parte del tempo della conferenza stampa di Meloni è stato dedicato alle domande dei giornalisti, molte delle quali incentrate proprio su Elon Musk, SpaceX e i rapporti con Trump.

In più momenti, la premier ha mostrato segni di esasperazione per il continuo ritorno sull’argomento, portandosi una mano alla fronte e ribadendo che il focus del governo resta su temi nazionali. Meloni ha sottolineato il suo impegno per il taglio delle liste di attesa, il sostegno alle imprese e le misure per contenere i costi energetici, punti che sembrano essere stati ignorati nella critica della segretaria dem.

Un confronto destinato a proseguire

Lo scontro tra Meloni e Schlein riflette la crescente polarizzazione politica, con il Pd che mira a presentarsi come l’alternativa più credibile per affrontare le difficoltà degli italiani. Tuttavia, il dibattito rischia di perdersi nei dettagli, mentre restano aperte le questioni centrali legate al costo della vita, alla sanità e ai trasporti.

Nei prossimi mesi, sarà interessante osservare come entrambe le leader affronteranno questi temi, cercando di consolidare il proprio consenso in un contesto politico sempre più complesso.