Torino e Juventus scontro tra i due allenatori Thiago Motta e Ivan Vanoli, rissa in panchina

Nel corso del secondo tempo del derby tra Torino e Juventus, al 56°, si è verificato un acceso confronto tra i due allenatori, Thiago Motta e Ivan Vanoli, che ha scatenato una vera e propria rissa a bordo campo. I due tecnici, protagonisti di un violento scambio di parole, sono stati espulsi dal direttore di gara, Fabbri, e non potranno sedere in panchina durante le prossime partite.

Un contrasto che accende la partita

Il contatto tra i due allenatori si è originato da un episodio controverso avvenuto pochi minuti prima. Karamoh, attaccante del Torino, era stato oggetto di un tackle al limite da parte di Savona, difensore bianconero. Il contrasto non è stato sanzionato dall’arbitro, che ha permesso il prosieguo del gioco. Tuttavia, Vanoli non ha preso bene la decisione del direttore di gara e ha protestato energicamente, chiedendo una punizione a favore del suo giocatore.

A quel punto, Thiago Motta, allenatore della Juventus, si è avvicinato alla panchina granata, iniziando un vivace scambio di opinioni con Vanoli. Le parole sono diventate sempre più accese, e i due allenatori sono arrivati quasi a un confronto fisico, costringendo i rispettivi staff a intervenire per separarli. La situazione ha ulteriormente infuocato l’ambiente già teso di un derby particolarmente combattuto.

Il contesto e l’episodio sotto analisi

L’episodio ha suscitato molto scalpore, con l’ex arbitro Luca Marelli che ha commentato in diretta l’azione. Secondo Marelli, l’intervento di Savona su Karamoh era regolare. L’ex arbitro ha spiegato che, sebbene il tackle fosse “molto al limite”, il difensore bianconero aveva prima colpito la palla, quindi la decisione dell’arbitro di non assegnare un calcio di punizione era corretta.

La partita, segnata dalla forte pressione per entrambe le squadre, è stata caratterizzata anche da altre scintille tra i giocatori. Già nel primo minuto di gioco, infatti, c’era stato un battibecco per una rimessa laterale che non era stata effettuata con la consueta rapidità, alimentando ulteriormente il nervosismo.

Conclusioni sulla vicenda

La rissa tra i due tecnici, sebbene non abbia avuto conseguenze fisiche, ha gettato un’ombra su una partita che era già stata ad alta tensione. Le espulsioni di Thiago Motta e Ivan Vanoli, peraltro, hanno impedito ai due allenatori di seguire le rispettive squadre nelle successive gare contro Atalanta e Fiorentina. La dinamica del contrasto tra Savona e Karamoh rimane un tema dibattuto