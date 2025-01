Sondaggio Mentana 2025, Fratelli d’Italia boom, centrosinistra in difficoltà, scendono FI e Lega

Il successo diplomatico in Iran premia il partito di Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,7% e consolida la leadership nelle preferenze degli italiani.

Centrodestra in movimento

Il sondaggio Swg per il TgLa7, condotto da Enrico Mentana, fotografa un momento positivo per Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni avanza dello 0,7%, raggiungendo il 29,8% e rafforzando la sua posizione di forza nel panorama politico italiano. Tuttavia, nel centrodestra si registra un calo per Forza Italia e Lega, entrambe in flessione dello 0,3%. Il partito guidato da Antonio Tajani scende al 9,1%, mentre quello di Matteo Salvini si attesta all’8,3%.

Centrosinistra in difficoltà

Situazione più complessa per il centrosinistra. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde lo 0,3% e scivola al 22,2%. Resta comunque la prima forza dell’ex campo largo. In controtendenza il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e sale all’11,6%. Alleanza Verdi e Sinistra, guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, cresce dello 0,1% e si posiziona al 6,6%.

I partiti minori

Tra i partiti più piccoli, Italia Viva di Matteo Renzi registra un incremento dello 0,2%, raggiungendo il 2,7%. Stabili Azione di Carlo Calenda al 3,3% e Sud chiama Nord all’1%. In lieve calo dello 0,1% troviamo Noi Moderati di Maurizio Lupi e +Europa di Riccardo Magi.

Il peso del successo diplomatico

La crescita di Fratelli d’Italia è attribuita al clamore mediatico e politico suscitato dalla liberazione di Cecilia Sala, considerata un importante successo diplomatico del governo Meloni. Gli elettori sembrano premiare la gestione della vicenda, consolidando il ruolo del premier come leader capace di gestire situazioni internazionali complesse.