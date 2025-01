20 anni di Ballando con Le Stelle, Fabio Canino rivela, “Molti gli amori coperti per non creare scandali”

Ballando con le stelle, uno dei programmi più longevi e amati di Rai1, festeggia il suo ventesimo compleanno.

Lanciato vent’anni fa, lo show ha conquistato il pubblico anno dopo anno, diventando un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Per celebrare questa importante ricorrenza, Caterina Balivo ha ospitato nel suo programma, La Volta Buona, alcuni protagonisti storici di Ballando, tra giudici e ballerini, per condividere ricordi e aneddoti.

Retroscena e amori dietro le quinte

Tra gli ospiti presenti in studio spiccavano volti noti come Samantha Togni, Samuel Peron, Fabio Canino, Simone Di Pasquale, Rossella Erra, e in collegamento video, l’immancabile Guillermo Mariotto. Durante l’incontro, sono emersi dettagli curiosi sulle varie edizioni dello show.

Fabio Canino, storico giudice del programma, ha svelato alcuni retroscena sugli amori nati tra le quinte: “Tanti amori sono sbocciati a Ballando con le stelle, ma spesso sono rimasti nascosti per evitare scandali con le famiglie. Mi è capitato di incontrarli fuori dal programma e ho dovuto sgridarli: avrebbero dovuto nascondersi meglio”.

Anche Rossella Erra ha raccontato di aver assistito alla nascita di una relazione tra Arisa e Vito Coppola, vincitori dell’edizione del 2021. “Io li ho scoperti subito perché li ho visti nel bagno. Il mio camerino è vicino al bagno e lì non ci sono telecamere, quindi ho visto di tutto: atteggiamenti dolci e gesti d’amore ancora prima di vederli sul palco”, ha rivelato.

Le storie d’amore più chiacchierate

Tra i racconti più memorabili non poteva mancare quello di Samantha Togni, che ha ricordato la sua relazione con Stefano Bettarini, una delle più discusse della storia di Ballando. “Io e Stefano siamo stati insieme per un anno e mezzo. In pista facevamo fuoco e fiamme, ma anche fuori litigavamo per qualunque cosa”, ha confessato la ballerina.

Il programma non è solo una competizione di danza, ma un vero e proprio contenitore di emozioni e legami, che negli anni ha saputo intrecciare la magia della pista da ballo con storie personali che hanno appassionato il pubblico.