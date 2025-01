Maltempo al Sud: allerta rossa in Sicilia e Calabria, scuole chiuse, “Spostarsi solo se è strettamente necessario!”

Piogge e venti intensi mettono in ginocchio diverse regioni del Sud Italia. Protezione Civile e autorità locali invitano alla massima prudenza.

Allerta meteo e chiusure nelle scuole

Una giornata di forte maltempo colpisce il Sud Italia, con allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile per ampie aree della Sicilia e della Calabria. In Sardegna, invece, vige l’allerta arancione. Le condizioni meteorologiche avverse, che comprendono piogge torrenziali e venti intensi, hanno portato alla chiusura di molte scuole e all’invito dei politici locali a limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari.

Sicilia: disagi al traffico ferroviario

In Sicilia, l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha chiesto ai cittadini di prestare massima attenzione: “Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l’allerta meteo in alcune aree della regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario”.

Numerose tratte ferroviarie hanno subito modifiche e chiusure programmate, tra cui:

Siracusa-Caltanissetta

Caltanissetta-Agrigento

Palermo-Dittaino

Catania-Caltagirone

Riduzioni di servizio sono previste sulle tratte Messina-Siracusa e Palermo-Agrigento, mentre i primi treni del mattino sulla linea Piraineto-Marsala sono stati soppressi. Le zone più colpite comprendono le province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Situazione in Calabria e Sardegna

In Calabria, l’allerta rossa riguarda gran parte della regione, mentre settori della Sardegna orientale sono in allerta arancione. Il peggioramento meteorologico, causato da un nucleo di aria fredda in quota, ha interessato anche la Basilicata e la Campania, con piogge, temporali e un’intensificazione dei venti.

Previsioni e raccomandazioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con attese precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Sicilia e Calabria, e venti forti. Inaspettatamente, si prevede anche un aumento delle temperature nelle prossime ore.

L’invito delle autorità resta chiaro: limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni locali per garantire la sicurezza personale e collettiva.