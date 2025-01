Neonata nasce sul vialetto di casa, i genitori non riescono neanche a raggiungere l’aiuto, intervento provvidenziale dei vicini

Angelina, una neonata che doveva nascere a fine mese, è venuta al mondo tra i ciottoli del vialetto di casa sua. Mamma e bimba stanno bene.

Il parto improvviso a Vendrogno

Un evento straordinario ha avuto luogo oggi, giovedì 16 gennaio, a Vendrogno, frazione di Bellano, nel Lecchese. Angelina, che avrebbe dovuto nascere a fine mese, è nata in circostanze del tutto inattese. La mamma ha iniziato a sentire i primi segnali in mattinata, ma il parto è avvenuto prima che i genitori potessero raggiungere l’auto per dirigersi in ospedale.

Le acque si sono rotte improvvisamente, senza contrazioni preliminari, e il travaglio è iniziato così velocemente che la mamma si è dovuta fermare a metà del vialetto di casa. Lì, con l’aiuto del papà e dei vicini di casa, è nata Angelina.

L’intervento dei vicini e dei sanitari

I vicini, insieme al papà, si sono improvvisati ostetrici, utilizzando coperte e asciugamani per agevolare il parto. Dopo pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118, che hanno fornito assistenza a mamma e neonata, chiudendo il cordone ombelicale in attesa dell’intervento definitivo dei ginecologi in ospedale a Lecco.

Condizioni di salute

Angelina è ora ricoverata all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco per gli accertamenti di routine, ma le sue condizioni sono ottime. Anche la mamma è in perfetta salute e, secondo i medici, potrà tornare a casa con la sua bambina tra un paio di giorni.