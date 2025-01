Enrico Mentana, la diretta sull’insediamento di Trump e poi sui social: “Ora vi mostra ciò che non avete visto in diretta” e il web esplode di like

Un curioso retroscena svelato dal giornalista dopo la lunga diretta di La7 dedicata all’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Una diretta storica con una sorpresa nascosta

La cerimonia di insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha attirato l’attenzione del pubblico internazionale. In Italia, La7 ha trasmesso una lunga maratona dedicata all’evento, guidata dall’esperienza di Enrico Mentana. Il giornalista, conosciuto per la sua instancabile conduzione durante eventi storici, ha raccontato ogni dettaglio dell’insediamento direttamente dal suo studio.

Quello che il pubblico non poteva sapere è che Mentana, oltre ai collegamenti con i giornalisti dagli Stati Uniti, aveva una compagnia del tutto inaspettata: i suoi due cani, Nina e Bice, due esemplari di Cavalier King Charles Spaniel. I due animali, rimasti nascosti dietro il bancone per tutta la durata della diretta, sono stati protagonisti di un simpatico retroscena svelato solo al termine della trasmissione.

Il video su Instagram che svela il retroscena

Terminata la maratona televisiva, Enrico Mentana ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram. Con tono ironico, il direttore ha commentato: «Quello che in onda non potete aver visto…», mostrando i due cani che lo avevano accompagnato durante l’intera diretta. Le immagini hanno subito catturato l’attenzione dei follower, scatenando una pioggia di commenti e condivisioni sui social.

Nel video, si vedono Nina e Bice muoversi tranquillamente dietro la postazione del giornalista, apparentemente a proprio agio nonostante le ore di trasmissione. La scena ha offerto un lato più personale e leggero di Mentana, che ha saputo conquistare il pubblico non solo con la sua professionalità, ma anche con un momento di inaspettata normalità.

Un successo virale sui social

Mentre gli spettatori americani commentavano l’insediamento di Donald Trump e il curioso momento in cui il presidente ha cercato di baciare la First Lady Melania, impedito dall’ampio cappello indossato da lei, in Italia il video di Mentana, Nina e Bice ha iniziato a circolare rapidamente. Gli utenti hanno apprezzato il contrasto tra la solennità dell’evento politico e la spontaneità dei due animali che hanno rubato la scena.

La scelta di condividere questo momento privato ha mostrato un aspetto più umano del giornalista, rafforzando ulteriormente il legame con il pubblico. Un dettaglio che ha trasformato una diretta già memorabile in un episodio ancora più speciale per chi l’ha seguita.