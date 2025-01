Sta per rinnovare la patente e scopre di essere “morta”: l’assurda storia di Nicole Paulino

Un errore burocratico negli Stati Uniti ha dichiarato deceduta Nicole Paulino, madre di tre figli, causando gravi conseguenze nella sua vita quotidiana.

Morta per errore: cosa è successo

La vicenda incredibile ha coinvolto Nicole Paulino, residente nel Maryland, che per puro caso ha scoperto di essere stata dichiarata morta dallo Stato. L’errore è emerso lo scorso novembre, quando la donna si è recata alla motorizzazione per rinnovare la patente di guida. Lì, un funzionario le ha comunicato che risultava deceduta.

“Sembra che io sia morta,” ha raccontato Nicole ai microfoni della NBC Washington. “All’inizio mi sono spaventata, oltre a sorprendermi, perché sono viva. Sono qui.”

L’origine dell’errore

Dopo aver sporto denuncia, Nicole è stata contattata da un rappresentante della Social Security Administration (l’equivalente dell’INPS negli Stati Uniti), che le ha spiegato l’origine del problema. Un’agenzia di pompe funebri aveva erroneamente registrato il decesso di un’altra donna utilizzando il numero di previdenza sociale di Nicole. Di conseguenza, tutti i database dello Stato la consideravano morta.

Le conseguenze sulla vita di Nicole

L’errore non è stato privo di conseguenze per la donna, che ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Essendo considerata deceduta, Nicole ha perso il diritto all’assistenza medica, un problema particolarmente grave per lei, che soffre di asma e utilizza quotidianamente un inalatore. “Questa storia mi sta rovinando la vita,” ha dichiarato Nicole.

Un lieto fine burocratico

Dopo settimane di difficoltà, Nicole ha ricevuto una lettera dalla Social Security Administration che le confermava che l’errore era stato corretto. La donna è stata ufficialmente dichiarata “viva” nei database statali, ponendo fine a un’odissea surreale.