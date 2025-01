La volta buona, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si ritrovano in studio dopo anni di conflitti, tensione palpabile

Un incontro inaspettato e carico di tensione ha avuto luogo nella puntata odierna di La volta buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Per la prima volta in otto anni, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, ex colleghi a I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, si sono ritrovati nello stesso studio, una riunione che ha sorpreso e, in qualche modo, imbarazzato il pubblico.

Momenti di tensione tra i due protagonisti

Il ritorno insieme dei due volti storici della televisione è stato preceduto da una lunga serie di attriti, che hanno incluso anche battaglie legali. Nel 2017, Adriana Volpe aveva denunciato Giancarlo Magalli per diffamazione a causa di una sua frase rilasciata pubblicamente: “Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni”. La causa legale si è conclusa con una condanna a favore della Volpe, che ha ottenuto un risarcimento di 25.000 euro.

L’arrivo di Magalli in studio ha avuto un’atmosfera tesa, come se il passato non fosse mai stato sepolto. Quando Adriana Volpe è entrata, Caterina Balivo ha cercato di stemperare il clima, invitando i due a un gesto di riconciliazione davanti alle telecamere. Ma il tentativo di Magalli di allentare la tensione con una battuta su una possibile “pace” tra i due non è passato inosservato: “Abbracciarla? Che problema c’è? Solo che è tutta ossa”, ha dichiarato, scatenando una reazione nervosa da parte della conduttrice, che ha prontamente fatto notare che quella frase fosse un esempio di body shaming.

Il clima resta teso, ma la porta a una nuova collaborazione non è chiusa

Dopo il momento di tensione, Adriana Volpe ha voluto chiarire la sua posizione: “Adesso mi sento leggera, i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione”. Nonostante l’apparente distensione, il clima rimane incerto, e la possibilità di una futura collaborazione professionale sembra lontana. Giancarlo Magalli, infatti, ha sottolineato con una battuta: “Aspettiamo di lavorare insieme, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno”. Poi, con un’ulteriore sorpresa, ha rivelato che sua figlia ha scritto un format per entrambi.

La puntata di oggi ha rivelato quanto le ferite di vecchi conflitti possano essere dure da sanare, e ha messo in luce come, nonostante il tempo e la mediazione della televisione, la strada verso una completa riappacificazione tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sia ancora lunga.

Il risultato dell’incontro di oggi potrebbe rappresentare solo un primo passo, ma resta da vedere se le circostanze porteranno davvero a una nuova collaborazione tra i due volti storici della Rai.