Salvini celebra i primi risultati del nuovo codice della strada: “Solo a Milano, 508 incidenti e 43 morti in meno”

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha presentato i primi dati positivi relativi al nuovo codice della strada, entrato in vigore da un mese. In un intervento video durante un convegno sulla mobilità, Salvini ha sottolineato che, grazie alle nuove disposizioni, si sono registrati 508 incidenti in meno e 43 morti in meno, secondo i dati forniti da polizia e carabinieri.

Le critiche all’amministrazione comunale di Milano

Salvini ha anche colto l’occasione per criticare l’amministrazione comunale di Milano, accusandola di concentrarsi su questioni secondarie anziché affrontare i problemi legati alla sicurezza. “A Milano si inseguono i fumatori con il metro piuttosto che occuparsi di sicurezza”, ha dichiarato, citando specificamente alcune zone della città come Corvetto, Gratosoglio e piazza Duomo, dove ritiene che la sicurezza stradale e urbana non venga adeguatamente affrontata.

Il focus sul miglioramento della sicurezza

Le dichiarazioni di Salvini sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione alla mobilità sicura e alla gestione delle città, temi che il ministro considera cruciali per la qualità della vita urbana e per la prevenzione di incidenti. I primi dati positivi sembrano confermare l’efficacia del nuovo codice della strada nel ridurre incidenti e decessi.