Floris paragona i politici italiani a grandi allenatori del calcio, Meloni come Mourinho, “Quando perde è colpa degli altri, ha sempre il sistema contro”

Durante l’intervista a Massimo Gramellini su La7, Giovanni Floris ha partecipato a un gioco che ha suscitato le risate del pubblico, mettendo a confronto alcuni leader politici italiani con noti allenatori di calcio. Il conduttore di DiMartedì ha risposto con ironia e acutezza, rivelando le sue opinioni sulla politica italiana in chiave calcistica.

Giorgia Meloni come Mourinho

Quando Gramellini ha chiesto a Floris quale allenatore gli ricordasse la premier Giorgia Meloni, Floris non ha esitato a fare un parallelo con José Mourinho, l’allenatore portoghese noto per la sua retorica da “vittima del sistema”. “Quando perde è colpa degli altri, ha sempre il sistema contro”, ha spiegato Floris, cogliendo la somiglianza tra Meloni e l’atteggiamento difensivo di Mourinho, sempre pronto a giustificare le sconfitte in termini di fattori esterni.

Elly Schlein e Conceição: i problemi in spogliatoio

Passando alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, Floris ha trovato un parallelo con l’allenatore del Porto, Sérgio Conceição. Secondo Floris, Schlein, come Conceição, avrebbe “problemi in spogliatoio” e si troverebbe a dover fare i conti con “i senatori contro”, un chiaro riferimento alle difficoltà che la leader dem sta vivendo nel cercare di consolidare il suo ruolo e la sua leadership all’interno del partito.

Matteo Salvini come Juric

Infine, Floris ha paragonato il leader della Lega, Matteo Salvini, all’allenatore Ivan Juric, per via delle sue occasioni mancate. “Ha avuto la sua occasione e l’ha persa”, ha detto Floris, facendo riferimento ai momenti in cui Salvini ha avuto la possibilità di emergere politicamente ma non è riuscito a sfruttarla pienamente, proprio come Juric, che ha avuto l’opportunità di allenare club importanti ma non è riuscito a consolidare il suo successo.