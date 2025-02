Ignazio La Russa “Mai chiamato Fabrizio Corona”, il re dei paparazzi rilancia, “Farò puntata su lui e Santanchè”

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, alimentando il caso che coinvolge Fedez, Chiara Ferragni e la presunta relazione con Angelica Montini. L’ex fotografo dei vip ha rivelato, in un’intervista, di aver ricevuto una telefonata da parte di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che lo avrebbe invitato a non pubblicare una puntata in cui si fa riferimento alla donna con cui Fedez avrebbe tradito sua moglie. Tuttavia, fonti vicine al presidente hanno smentito l’esistenza di tale conversazione, e lo stesso La Russa ha lanciato una provocazione verso Corona.

La provocazione di Corona e la smentita di La Russa

Secondo quanto riportato da Corona, La Russa lo avrebbe contattato in merito alla puntata che menziona la presunta amante di Fedez, Angelica Montini, suggerendo che il nome della donna non dovesse essere divulgato. Corona ha anche insinuato che i figli di La Russa e Daniela Santanchè facciano parte dello stesso “circolino”, alimentando ulteriormente le polemiche.

Tuttavia, fonti vicine al presidente del Senato hanno categoricamente smentito l’esistenza di una telefonata tra La Russa e Corona. Secondo quanto riferito a Open, La Russa avrebbe addirittura scherzato dicendo di essere disposto a pagare 100mila euro a Corona se avesse pubblicato una registrazione della telefonata. La questione continua a sollevare dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Corona.

Le ambizioni politiche di Corona

Nonostante le polemiche, Corona ha rivelato anche le sue intenzioni politiche durante la presentazione del suo libro La grande menzogna. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato di voler seguire le orme di Beppe Grillo, annunciando che intende aprire un suo partito politico. Corona ha affermato che il suo canale YouTube potrebbe essere la base per un movimento politico, che, come i Cinque Stelle, potrebbe vincere le elezioni tra 3-4 anni.