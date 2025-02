Al Bano a “C’è Posta per Te”: Giulia e Mariangela rivelano un segreto “60 anni fa ci ha corteggiate”, la pronta replica del cantante

Al Bano è stato protagonista di una toccante storia a C’è Posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda sabato 1 febbraio. Il cantante, come sempre disposto a rispondere all’invito, ha dovuto ascoltare le storie di tre donne che hanno cercato di entrare in contatto con lui, alcune dopo decenni di lontananza. Tuttavia, il cantante non ha subito riconosciuto le protagoniste della busta.

Mariangela e Giulia: storie di incontri dimenticati

Le prime due donne a parlare sono Mariangela e Giulia. Mariangela ha raccontato di aver incontrato Al Bano circa 60 anni fa, quando aveva appena 16 anni. Racconta di un incontro casuale con il cantante, che la vedeva spesso mentre andava al lavoro. “Mi hai visto e ti sono abbastanza piaciuta”, ha ricordato la signora, sottolineando che, pur essendo fidanzata, accettò di fare il tragitto insieme al cantante, ma con la sua bicicletta e non con la lambretta che lui le offriva. Al Bano, però, ha negato di ricordare l’episodio, definendo le parole della donna come “balle”, e chiarendo che sua madre non si era mai mossa da Cellino San Marco.

Giulia e l’incontro mancato

La seconda donna, Giulia, ha cercato di sdrammatizzare, dicendo: “Non sono Sophia Loren o Marilyn Monroe, ma mi piace vestirmi bene”. Racconta che, lavorando in una ditta di gioielli di fronte a un ristorante dove Al Bano faceva il cameriere, i due si erano scambiati sguardi per mesi, ma alla fine non si erano mai parlati. Anche in questo caso, Al Bano non ha riconosciuto l’incontro.

Giulia: la fan di 100 anni

Il momento più emozionante è arrivato con la terza protagonista, Giulia, una donna che tra poco compirà 100 anni e che è una grande fan di Al Bano. Giulia ha raccontato di averlo cercato più volte sotto casa sua, sperando di incontrarlo, ma senza mai riuscirci. La signora ha anche scherzato sul fatto che suo figlio somigliasse al cantante, ma Al Bano, vedendo una foto del figlio, ha scherzato dicendo che lui era “più bello” di lui. Alla fine, il cantante ha abbracciato con affetto tutte e tre le donne, con un sorriso e una battuta sulla longevità di Giulia.