Cresce ancora FdI e Pd, calo per il M5s: Giorgia Meloni sempre di più il punto di riferimento del centrodestra

L’ultimo sondaggio Ipsos registra un significativo aumento per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle vede un calo nei consensi, segnando una flessione che non passa inosservata. I dati più recenti rivelano un panorama politico in evoluzione, con le principali forze politiche che si preparano a reagire a questi cambiamenti.

Fratelli d’Italia e Pd in crescita, la Lega stabile

Il sondaggio Ipsos evidenzia un incremento del 27,8% per Fratelli d’Italia, che guadagna un ulteriore +0,2% rispetto alla rilevazione precedente. Il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni continua ad essere il punto di riferimento del centrodestra, consolidando la sua posizione tra gli elettori. Meloni beneficia anche di un aumento del gradimento personale, che passa dal 42% al 43%, segno di un apprezzamento crescente per il suo operato.

Al fianco di FdI, anche il Partito Democratico cresce, arrivando al 22,8% (+0,3%). Questo risultato rappresenta il miglior dato per il Pd negli ultimi sette mesi, un dato che potrebbe portare una nuova iniezione di fiducia al partito, sotto la guida di Elly Schlein. Nonostante le difficoltà interne che hanno caratterizzato la stagione politica del Pd, il partito sembra aver recuperato terreno e raggiunge un nuovo slancio.

Il M5s perde consensi, in calo anche altri partiti minori

In netto contrasto con la crescita dei due principali partiti, il Movimento 5 Stelle segna un significativo arretramento, perdendo lo 0,8% e scendendo al 12,5%. Sebbene il motivo di questo calo non sia del tutto chiaro, diverse ipotesi sono state avanzate, come la recente uscita di Beppe Grillo dal partito e le difficoltà interne che hanno segnato la sua vita politica. Inoltre, la comunicazione poco incisiva del movimento potrebbe aver contribuito a questa flessione, come suggerito da alcuni analisti.

Nel centrodestra, cresce anche Forza Italia, che registra un incremento dello 0,4%, raggiungendo l’8,5%. Il partito di Silvio Berlusconi si affianca così alla Lega, che rimane stabile al 8,5% nonostante una leggera flessione dello 0,1%. Un quadro che vede la Lega perdere un po’ di terreno, ma rimanere comunque una forza rilevante nell’area di centrodestra.

La situazione dei partiti minori

Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra registra una perdita dello 0,2%, scendendo al 5,8%. Italia Viva sale al 2,5%, superando Azione, che rimane ferma al 2%. Anche Più Europa continua a perdere terreno, scendendo di 0,3% e attestandosi anch’essa sotto il 3%.

In generale, l’andamento dei sondaggi riflette le tensioni politiche che attraversano il Paese, con le principali forze politiche che cercano di adattarsi a un panorama in continuo cambiamento. Resta da vedere come queste dinamiche influenzeranno l’evoluzione politica nelle prossime settimane.