Pulisce le finestre salendo su una scala, perde l’equilibrio, e cade nel vuoto: muore donna di 51 anni

Una tragica fatalità ha colpito la città di Torino, dove una donna di 51 anni, Claudia Udrescu, ha perso la vita dopo una caduta mentre si trovava nella sua abitazione. La vicenda si è verificata nella mattinata di ieri, domenica 2 febbraio, in un condominio situato in via Mattie 14, nel quartiere San Paolo.

La dinamica dell’incidente e l’intervento dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Claudia Udrescu, di origine romena ma residente in Italia da diversi anni, stava eseguendo le pulizie nella sua casa. La donna si trovava su una scala, intento a sistemare le tende di una finestra, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio. La caduta è stata tragica: durante il volo, ha colpito la testa contro una balaustra che, purtroppo, le ha fatto perdere i sensi.

Al momento dell’incidente, Claudia Udrescu era accompagnata dal compagno, che, sentendo il rumore della caduta, è subito accorso nella stanza. Non appena si è reso conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato il numero di emergenza 118. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto poco dopo la telefonata, non hanno potuto che constatarne il decesso, che è avvenuto sul colpo a seguito della caduta.

Indagini e rilievi delle forze dell’ordine

A seguito della tragedia, le forze dell’ordine sono intervenute per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti di polizia, che hanno proceduto ai rilievi di rito e hanno raccolto la testimonianza del compagno della vittima. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’incidente si sia verificato intorno alle 11.30 della mattina, come confermato dalla telefonata d’emergenza fatta dall’uomo. Nonostante l’inquietante dinamica, le forze dell’ordine hanno escluso altre cause esterne e hanno definito l’incidente come una tragica fatalità.

L’episodio ha scosso il quartiere di San Paolo, dove la 51enne viveva da tempo, e la comunità locale ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia della vittima. Ora, le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli sull’incidente, ma al momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di un tragico caso di incidente domestico.