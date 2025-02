Gavi trauma cranico in campo, il medico: “Che giorno è oggi?” e lui: “Non ne ho idea”

Il centrocampista del Barcellona, Gavi, ha dovuto abbandonare il campo dopo un colpo alla testa durante la partita contro l’Alavés, suscitando preoccupazione per un possibile trauma cranico.

Incidente preoccupante al Montjuic

Nel corso della partita tra Barcellona e Alavés, giocata ieri al Montjuïc, un episodio ha catalizzato l’attenzione di tutti i presenti. Dopo pochi minuti di gioco, Gavi ha subito un violento scontro con Conechny, l’attaccante argentino dell’Alavés. L’incidente ha coinvolto un impatto tra le teste dei due calciatori, con Conechny che ha avuto la peggio, finendo trasportato fuori dal campo su una barella. Nonostante l’apparente ripresa, il giovane centrocampista del Barcellona ha mostrato segni di difficoltà nel comprendere alcune semplici domande, suscitando preoccupazione tra lo staff medico.

Il protocollo di sicurezza entra in azione

Dopo l’incidente, Gavi si è inizialmente rialzato, cercando di proseguire la partita. Tuttavia, il medico del Barcellona, Ricard Pruna, ha deciso di intervenire con cautela, sottoponendo il giocatore a una serie di domande per verificare la sua lucidità. Tra queste, una domanda cruciale: “Che giorno è oggi?”. La risposta del giocatore, che ha dichiarato di non sapere la data, ha immediatamente allertato il personale medico. Successivamente, quando gli è stato chiesto di indicare l’ora della partita, Gavi ha risposto correttamente. Nonostante ciò, il medico ha ritenuto che fosse necessario sostituirlo, applicando il protocollo di sicurezza per i traumi cranici.

Il supporto dei compagni e la decisione finale

Nonostante il desiderio di rimanere in campo, Gavi ha dovuto cedere alle indicazioni dello staff medico e lasciare il terreno di gioco. Raphinha, il capitano del Barcellona, ha cercato di rassicurarlo con un discorso affettuoso, ricordandogli l’importanza di non ignorare i segnali del corpo. Anche il tecnico Flick, dopo aver ricevuto la diagnosi di una commozione cerebrale, ha parlato con Gavi con toni paterni, spiegandogli che non era possibile rischiare. A quel punto, il giovane centrocampista è stato sostituito da Fermin Lopez, e subito dopo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Fortunatamente, gli esami clinici hanno escluso complicazioni, con il Barcellona che ha comunicato che Gavi era stato dimesso senza problemi rilevanti. Nonostante la grande paura iniziale, il giocatore ha potuto tirare un sospiro di sollievo, pronto a tornare in campo dopo il dovuto periodo di recupero.