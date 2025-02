Sanremo 2025, Fedez si ritira, il tam tam delle voci

Il ritiro di Emis Killa dal Festival di Sanremo ha alimentato speculazioni su altri possibili abbandoni, incluso quello di Fedez. L’ipotesi sta creando dibattito tra giornalisti e addetti ai lavori.

Possibile ritiro di Fedez: le voci sul Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo, che ogni anno conquista l’attenzione di milioni di spettatori, si appresta ad aprire i battenti, ma già alcune voci di corridoio stanno facendo discutere. Dopo il ritiro di Emis Killa a causa delle indagini in corso, alcune speculazioni stanno cominciando a circolare anche su un altro possibile abbandono. In particolare, si fa il nome di Fedez, che potrebbe decidere di ritirarsi dalla gara dopo l’esibizione della prima serata. La notizia è stata diffusa da Rossella Erra su Rai Uno, alimentando il gossip intorno alla partecipazione del rapper milanese al Festival.

Nonostante queste voci, però, il giornalista Domenico Marocchi ha smentito l’ipotesi di un ritiro immediato. Intervistato durante la trasmissione Rai, Marocchi ha confermato che Fedez ha completato le prove sia per l’inedito che per la cover che presenterà con Marco Masini nella quarta serata. “Non c’è alcuna intenzione di ritirarsi”, ha dichiarato, escludendo che il rapper milanese possa decidere di fare un passo indietro.

Le dichiarazioni di Gabriele Parpiglia e l’incertezza attorno a Fedez

La questione ha ricevuto un ulteriore impulso dopo le parole di Gabriele Parpiglia, noto giornalista e conduttore, che ha parlato di un possibile ritiro di Fedez dal Festival durante la sua trasmissione “100% Parpiglia” su Studio 100. Secondo Parpiglia, ci sarebbero delle dinamiche che potrebbero spingere il rapper a prendere una decisione drastica. “Se dovesse essere accolto da fischi o se i giornalisti non si concentrassero sulla sua performance musicale ma sulle polemiche degli ultimi giorni, potrebbe essere difficile per Fedez continuare”, ha dichiarato Parpiglia, aggiungendo che ci sono scenari da considerare in relazione all’attenzione mediatica che potrebbe deviare dalla musica.

L’attenzione sui temi privati di Fedez, in particolare le polemiche sollevate da Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez, potrebbe condizionare l’esperienza sanremese del rapper. Con la stampa focalizzata più sui pettegolezzi che sulla musica, la pressione potrebbe crescere, spingendo Fedez a fare un passo indietro. Tuttavia, al momento, la sua partecipazione al Festival resta confermata, con i primi giudizi sulla sua canzone “Battito” che sono stati positivi. La media delle recensioni della stampa specializzata si attesta su un 6,5, con alcuni voti di punta come quelli assegnati a Giorgia, Brunori e Cristicchi che si sono attestati su 7,5.

L’incertezza sul futuro di Fedez a Sanremo resterà probabilmente un tema caldo nelle prossime settimane. Resta da vedere se il rapper riuscirà a mantenere il focus sulla sua musica o se la pressione esterna finirà per condizionare la sua partecipazione. Al momento, comunque, la sua presenza sul palco è ancora confermata,