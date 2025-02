Meloni: “Arresti nel Pd? Terreno fertile per criminali”, Conte: “Per te siamo tutti idioti ad eccezione di te e di tua sorella” 

Immigrazione e corruzione a Salerno: l’operazione della Dda e le parole di Meloni

L’inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato a 36 indagati e ha messo in luce una serie di attività illecite legate alla gestione dei flussi migratori, ha sollevato forti reazioni politiche. L’operazione ha avuto il supporto dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e ha coinvolto anche le province di Napoli e Caserta, facendo emergere oltre 2.000 richieste false di permessi di soggiorno.

L’inchiesta della Dda di Salerno e l’arresto di Nicola Salvati

Tra gli indagati figura Nicola Salvati, tesoriere regionale del Partito Democratico in Campania, che è stato arrestato e messo ai domiciliari. A seguito dell’arresto, il PD ha deciso di sospendere Salvati dalle sue funzioni. L’inchiesta ha portato alla luce un sistema che speculava sull’immigrazione clandestina, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare somme ingenti per ottenere un permesso di soggiorno. L’indagine ha fatto emergere un giro d’affari illecito che coinvolgeva diverse persone, alimentando il traffico di migranti e corruzione nelle pratiche legate ai permessi di soggiorno.

Meloni: un sistema fertile per la criminalità

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’operazione su X, evidenziando come l’inchiesta abbia confermato le preoccupazioni già espresse dal governo riguardo alla gestione dei flussi migratori. Secondo la premier, “per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli”. La Dda ha rivelato come alcuni criminali sfruttassero l’immigrazione per creare un sistema illecito che operava attraverso l’emissione di documenti falsi e l’accettazione di tangenti da parte di migranti, generando un giro d’affari illecito che ha messo a rischio la sicurezza e la legalità nel paese.

In risposta alla vicenda, Meloni ha annunciato il rafforzamento dei controlli sui flussi migratori, con l’obiettivo di prevenire che le quote di ingresso legale vengano utilizzate da chi ha intenzione di fare affari con l’immigrazione illegale. Inoltre, la premier ha sottolineato l’importanza di garantire che l’immigrazione non venga lasciata nelle mani della criminalità organizzata, ribadendo il suo impegno nel lavorare per ristabilire regole e legalità.

Concludendo, Meloni ha presentato un esposto alla Direzione Nazionale Antimafia, chiedendo di fare luce sulle troppe anomalie che emergono da un sistema che, per troppo tempo, è stato in balia della criminalità.

L’operazione della Dda di Salerno è solo uno degli ultimi episodi che ha suscitato forti polemiche nel panorama politico italiano, con la questione dell’immigrazione e della sicurezza che continua a dominare il dibattito pubblico. Le dichiarazioni di Meloni hanno sollevato una reazione anche da parte dell’opposizione, in particolare dal Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che ha commentato in modo critico il comportamento della premier.