Heather Parisi contro Guillermo Mariotto: il botta e risposta durissimo a “La volta buona”

Una discussione tra Heather Parisi e Guillermo Mariotto prende piede dopo le dichiarazioni dello stilista sulla ex ballerina durante una trasmissione televisiva.

I ricordi di Guillermo Mariotto e la reazione di Heather Parisi

Nelle ultime ore si è acceso un dibattito tra Heather Parisi e Guillermo Mariotto, nato a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal famoso stilista durante la trasmissione televisiva “La Volta Buona”. Mariotto ha voluto ricordare un episodio del passato che lo ha visto protagonista insieme alla Parisi, raccontando un aneddoto risalente a quando entrambi parteciparono a una delle prime edizioni di Ballando con le Stelle. Secondo lo stilista, l’ex ballerina non avrebbe avuto un buon rapporto con il pubblico e avrebbe attirato antipatie in diverse occasioni.

Il momento in questione risale a una visita alla mostra di Amanda Lear a Roma, dove, racconta Mariotto, alcune persone avrebbero iniziato a lanciare pomodori verso Heather Parisi. “Lei all’inizio di Ballando era spocchiosa, sbatteva il microfono e diceva le sue cose”, ha dichiarato Mariotto. “Si era guadagnata l’antipatia di tanta gente, tanto che un giorno, arrivati alla mostra, le tiravano i pomodori. Io ero spiazzato, mi sembrava esagerata come reazione”.

La replica di Heather Parisi: un cetriolo al posto dei pomodori

A distanza di tempo, Heather Parisi ha deciso di rispondere alle parole di Guillermo Mariotto. La ballerina, intervenendo nel programma di Caterina Balivo, ha smentito categoricamente l’episodio narrato dal suo ex collega. In particolare, Heather Parisi ha dichiarato: “Se fossi stata in Italia, sarei corsa a trovarti, Caterina, per liberarmi di qualche sassolino. Vogliamo parlare della mia personalità? Parliamone! Sono quella che accende i riflettori, e a volte li accendo davvero, e accendo anche incendi”. Una dichiarazione che riflette il carattere deciso e senza fronzoli della Parisi.

La ballerina ha continuato, smentendo anche l’episodio dei pomodori: “Se avessi ricevuto dei pomodori, li avrei presi come un omaggio alla mia italianità. Ma l’unico vegetale che è arrivato è stato un cetriolo, e sono abbastanza sicura che non fosse diretto a me, né ad Amanda”. Con queste parole, la Parisi ha ironizzato sull’accaduto e ha chiuso la questione, precisando che il cetriolo non era destinato a lei. Inoltre, ha anche puntualizzato che, in un recente post su Instagram, non si riferiva a Giancarlo Magalli, ma che in alcune occasioni si trova d’accordo con lui, specie riguardo le vicende legate ai programmi televisivi passati.

Infine, Heather Parisi ha aggiunto: “So che non tutti apprezzano il fatto che non ho peli sulla lingua. Ma la diversità dovrebbe essere rispettata, non discriminata”. Un commento che riflette la sua personalità di donna che non ha paura di esprimere la propria opinione, anche a costo di attirare critiche.

Con queste dichiarazioni, la ballerina ha dunque chiuso la questione e ha risposto alle accuse di Guillermo Mariotto in modo deciso e ironico.