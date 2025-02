Sondaggi 2025, caso Almasri non premia la Meloni, cala anche il PD, cresce il M5S di Giuseppe Conte

La gestione della vicenda Almasri sembra penalizzare Fratelli d’Italia, mentre il M5S di Conte guadagna consensi. Stabili Forza Italia e Verdi-Sinistra.

M5S in crescita, Fratelli d’Italia in calo

Secondo l’ultimo sondaggio SWG per il Tg La7, la settimana segnata dalle polemiche sulla gestione del caso Almasri ha visto un aumento dello 0,4% nei consensi per il Movimento 5 Stelle. Un risultato che sembra premiare la strategia del leader pentastellato Giuseppe Conte, il quale ha parlato di una “strategia di distrazione di massa del governo” per distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese.

Di contro, Fratelli d’Italia registra un calo dello 0,2%, segnale che la linea adottata dalla premier Giorgia Meloni sulla vicenda non ha avuto l’effetto sperato sull’elettorato.

Il PD perde terreno, centrodestra in leggera flessione

Anche il Partito Democratico subisce una flessione dello 0,2%, mentre la Lega perde lo 0,1%. Restano invece stabili Forza Italia e Verdi-Sinistra, senza variazioni nei consensi.

Tra i partiti minori, guadagnano un +0,1% Italia Viva, +Europa e le altre liste, mentre subiscono un leggero calo Azione e Noi Moderati, che perdono lo 0,1%.

Effetto Conte e le strategie per il centrosinistra

L’incremento nei consensi per il Movimento 5 Stelle arriva anche in un momento in cui Giuseppe Conte ha aperto alla proposta dell’esponente dem Dario Franceschini per un ritorno al voto con un centrosinistra diviso, ipotesi che potrebbe rimescolare le alleanze in vista delle future elezioni.