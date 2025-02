Tensione in diretta su Sportitalia: Criscitiello licenzia un giornalista in diretta televisiva: “Vattene, qui non ci lavori più”

Un episodio senza precedenti ha scosso la redazione di Sportitalia nella serata di lunedì. Durante una diretta televisiva, il direttore Michele Criscitiello ha interrotto brutalmente il giornalista Manuel Parlato, ordinandogli di lasciare immediatamente lo studio. Le ragioni di questo gesto clamoroso sono da ricondurre a un diverbio legato a una gag che aveva coinvolto lo stesso Criscitiello e il giornalista Tancredi Palmeri in occasione della chiusura del calciomercato invernale.

Il retroscena della polemica sul calciomercato

La discussione si è sviluppata in diretta nel corso della trasmissione, quando Parlato ha fatto riferimento ad una scena andata in onda il giorno prima, tra Criscitiello e Palmeri, durante un collegamento dall’Hotel Sheraton di Milano. La gag, che prendeva di mira i deludenti colpi di mercato del Napoli e la frustrazione per i mancati acquisti, aveva ironizzato sulla situazione del club azzurro, culminando nell’annuncio del prestito di Okafor dal Milan. Criscitiello, pur mantenendo un tono scherzoso, aveva creato una sorta di “siparietto” con Palmeri, che imitava l’andamento dell’operazione calciomercato, creando un contrasto tra aspettative e risultati reali.

Durante la trasmissione di lunedì, Parlato, collegato in remoto da Napoli, ha preso parola sullo scherzo, sottolineando che la città e i suoi tifosi non avevano gradito l’ironia sulla vicenda di Okafor. “Siamo i campioni dell’ironia”, ha commentato Parlato, “ma ci aspettiamo che la stessa ironia venga utilizzata anche per altre squadre in situazioni simili”. Un’osservazione che non è piaciuta a Criscitiello, che ha risposto con durezza.

Il licenziamento in diretta

Prima che Parlato potesse concludere il suo intervento, Criscitiello ha interrotto bruscamente il collegamento, esprimendo tutta la sua disapprovazione per le parole del collega. “Vai a casa! Manuel qua dentro non ci lavori più”, ha esclamato il direttore, causando un momento di imbarazzo in studio. “Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove”, ha aggiunto, chiudendo il collegamento con un ulteriore invito a “cambiare canale” e a fare il tifoso a casa propria. Concludendo il momento di alta tensione, Criscitiello ha ribadito: “Da oggi Manuel puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo”. La scelta di licenziare il giornalista in diretta ha sollevato un polverone mediatico, con i telespettatori che hanno seguito la scena in diretta con sorpresa.