Ferrari premia i suoi dipendenti con un bonus di oltre 14mila euro per il 2024: “Abbiamo raggiunto risultati straordinari”

La Ferrari ha annunciato che distribuirà ai propri dipendenti un premio di competitività pari a 14.400 euro lordi per il 2024, superiore rispetto ai 13.500 euro dell’anno precedente. Il premio riflette un anno finanziario particolarmente positivo per la casa automobilistica, che ha visto crescere i suoi ricavi e consolidare la propria posizione sul mercato globale.

Risultati record per la Ferrari nel 2024

Il 2024 si è concluso con un bilancio molto positivo per la Ferrari, che ha registrato 13.752 vetture consegnate, con un incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia non solo una performance stabile ma anche un consolidamento della strategia aziendale basata su un mix di modelli tradizionali e ibridi. In particolare, il 51% delle auto consegnate è rappresentato da modelli a motore ibrido, con l’altro 49% costituito da vetture a motore a combustione interna (ICE). Tra i modelli più apprezzati, spiccano la Ferrari Purosangue, la Roma Spider e la 296 GTS, che hanno contribuito significativamente ai risultati di vendita.

L’azienda ha anche registrato una notevole crescita dei ricavi, che hanno raggiunto i 6.677 milioni di euro, segnando un aumento dell’11,8%, o del 13,4% a cambi costanti. Questo risultato è stato reso possibile grazie a un forte mix di prodotto e a una crescente domanda di personalizzazioni, che ha portato un valore aggiunto all’offerta della casa automobilistica di Maranello.

Una strategia focalizzata sulla qualità e sull’innovazione

Il CEO Benedetto Vigna ha sottolineato che il successo ottenuto nel 2024 è stato il risultato di una strategia mirata più sulla qualità dei ricavi che sui volumi di vendita. “Credo che questa sia la miglior spiegazione per i risultati straordinari raggiunti nel 2024, grazie a un forte mix di prodotto e a una crescente domanda di personalizzazioni”, ha dichiarato Vigna. Inoltre, ha aggiunto che le solide basi su cui la Ferrari ha costruito il suo successo permetteranno all’azienda di puntare a una robusta crescita anche nel 2025, con l’obiettivo di superare le previsioni di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo.

Il CEO ha anche evidenziato come i risultati siano stati frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le divisioni dell’azienda, un fattore fondamentale per affrontare una stagione sportiva molto competitiva, caratterizzata da una costante innovazione tecnologica e da una presenza sempre più marcata nei mercati internazionali.