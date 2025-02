Alla guida del suo mezzo, ha un malore, camionista tenta manovra di accostamento che risulta fatale

Un tragico incidente ha scosso l’autostrada A4 oggi, 5 febbraio, quando un camionista di 53 anni ha perso la vita in seguito a un malore mentre era al volante del suo mezzo pesante. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino, tra San Donà di Piave (Venezia) e Cessalto (Treviso), nel tratto di autostrada che collega i due centri.

Il malore e la manovra di emergenza

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre percorreva l’autostrada in direzione Trieste. In preda al malessere, il camionista ha cercato di fermarsi lungo la corsia di emergenza, nella speranza di evitare un peggioramento della sua condizione. Tuttavia, la manovra di accostamento è stata fatale: il camion ha urtato le barriere di sicurezza laterali e, nonostante il tentativo di controllare il mezzo, ha proseguito la corsa per circa 200 metri.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, al chilometro 429, hanno trovato il conducente privo di vita nell’abitacolo del camion. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, ogni tentativo è stato vano. L’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia stradale ha permesso di gestire l’emergenza e deviare il traffico, ma la circolazione lungo il tratto autostradale è rimasta congestionata per diverse ore a causa dell’incidente.

Intervento delle forze dell’ordine e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori di Autostrade Alto Adriatico per mettere in sicurezza la zona e monitorare la viabilità. La Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, ma sembrerebbe che la causa principale sia stato proprio il malore improvviso che ha colto il camionista.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, creando disagi ai viaggiatori diretti verso Trieste, con la strada che è stata parzialmente chiusa per permettere le operazioni di recupero del mezzo e il ripristino della normale circolazione.

L’episodio ha scosso non solo gli automobilisti che transitavano in quel tratto, ma anche la comunità di San Donà di Piave e Cessalto, dove l’uomo era conosciuto. Le indagini proseguiranno per chiarire definitivamente ogni aspetto legato alla tragedia, ma resta il dramma di una vita stroncata improvvisamente, senza che vi fosse la possibilità di intervenire.