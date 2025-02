Achille Lauro asfalta il giornalista che gli fa una domanda sul gossip con Chiara Ferragni: “Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”

Il cantante prende le distanze dalle voci sul suo presunto flirt con l’imprenditrice digitale, sottolineando l’importanza di concentrarsi su progetti concreti.

Achille Lauro e il gossip su Chiara Ferragni

Il cantante Achille Lauro ha finalmente parlato delle recenti voci che lo legano a Chiara Ferragni. Le speculazioni erano emerse a seguito delle dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”, in cui si accennava a un presunto flirt tra il cantante e l’imprenditrice digitale. Nonostante i dettagli aggiunti successivamente da Alessandro Rosica, un esperto di gossip, Lauro ha deciso di rispondere in modo chiaro e deciso, scegliendo di non alimentare ulteriormente il chiacchiericcio mediatico.

Nel corso di una conferenza stampa, il cantante romano ha ribadito la sua posizione, distaccandosi completamente dal gossip: “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti”, ha dichiarato Lauro. L’artista ha sottolineato di essere completamente estraneo a questa tipologia di discussioni, aggiungendo che “sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace.” Un chiaro segno del suo disinteresse per le voci infondate che circolano sulla sua vita privata.

L’impegno di Achille Lauro a Sanremo 2025

Il cantante, che si appresta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Incoscienti giovani”, ha voluto fare una distinzione netta tra la sua carriera musicale e il gossip che ormai lo circonda. Lauro ha rivelato di voler mantenere il focus sui suoi progetti professionali, esprimendo disappunto per il modo in cui alcuni temi vengano trattati dai media. “Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso,” ha aggiunto, facendo riferimento al danno che il gossip e le false voci possono arrecare alla dignità delle persone coinvolte.

Sebbene non abbia né confermato né smentito le voci riguardanti la sua presunta relazione con Ferragni, Lauro ha deciso di non alimentare la speculazione, preferendo concentrarsi su ciò che conta davvero per lui: la sua musica e il suo lavoro. Una posizione che si discosta nettamente da quella di Fedez, che in passato aveva dovuto chiarire pubblicamente le affermazioni di Corona. Anche Chiara Ferragni ha preferito non commentare le voci riguardanti un suo incontro con il cantante, evitando dichiarazioni pubbliche su questo tema.

L’intervento di Achille Lauro mette in evidenza un aspetto fondamentale della sua personalità: il desiderio di non farsi distrarre da inutili polemiche e di portare avanti la sua carriera senza essere intralciato dalle voci infondate che talvolta invadono la vita delle celebrità. Con un chiaro richiamo all’importanza di dedicarsi a progetti positivi e costruttivi, il cantante romano non si lascia coinvolgere da dinamiche mediatiche che nulla hanno a che fare con il suo talento musicale.