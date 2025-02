Caso Almasri, scontro in Aula: la dura replica di FDI alla Schlein “Se Meloni è un coniglio, voi del Pd siete la sua carota”

Alta tensione alla Camera durante l’informativa di Nordio e Piantedosi. La segretaria del PD attacca la premier, Fratelli d’Italia risponde con ironia.

Schlein contro Meloni: “Atteggiamento da presidente del coniglio”

L’informativa del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso Almasri ha acceso il dibattito politico alla Camera dei Deputati, con momenti di forte tensione tra maggioranza e opposizione.

L’attacco più acceso è arrivato dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha criticato aspramente l’assenza della premier Giorgia Meloni durante la discussione:

“Meloni ha mandato i suoi ministri in Aula, un atteggiamento da presidente del coniglio, non del Consiglio. Doveva esserci lei qua, perché quello che hanno detto i ministri non è una risposta.”

Schlein ha poi accusato il governo di nascondersi dietro tecnicismi e di evitare il confronto diretto sulle reali responsabilità politiche del caso:

“Oggi vi nascondete dietro i cavilli e il giuridichese, ma qua non si tratta di una difesa formale, bensì di una scelta politica. Allora assumetevi una responsabilità. La verità è che vi vergognate di quello che fate e per questo mentite.”

Infine, ha attaccato la maggioranza per aver rivolto critiche ai magistrati, definendolo un “attacco frontale” volto a distrarre l’attenzione pubblica dalle vere responsabilità del governo.

La replica di Fratelli d’Italia: “Se Meloni è un coniglio, voi siete la sua carota”

Le parole di Elly Schlein hanno provocato una reazione immediata da parte di Fratelli d’Italia, che ha risposto con sarcasmo e toni altrettanto accesi:

“Cara Elly Schlein, se Giorgia Meloni è un presidente del coniglio, tu e il tuo partito siete la sua carota. Non ci fermerete, andremo avanti con le riforme, ma soprattutto logoreremo il vostro sistema di potere e ogni tipo di illegalità. Proprio come fanno i roditori.”

Una replica che ha infiammato ulteriormente il dibattito, trasformando lo scontro sul caso Almasri in un duello politico dal tono sempre più acceso.