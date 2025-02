Caso Almasri, Renzi attacca Meloni: “Altro che Lady di ferro, è l’Omino di burro”

Duro intervento del leader di Italia Viva al Senato: Renzi ironizza su Meloni e la accusa di incapacità politica nella gestione del caso Almasri.

L’attacco di Renzi: “Altro che Thatcher, Meloni è l’Omino di burro”

Al termine dell’informativa dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio al Senato sul caso Almasri, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha lanciato un attacco diretto alla premier Giorgia Meloni, utilizzando un riferimento letterario per ironizzare sulla sua leadership.

“Contrordine, il libro da leggere non è ‘Il Signore degli Anelli’, ma ‘Le avventure di Pinocchio’. Meloni vorrebbe fare la fatina, ma in realtà è l’Omino di burro, quello che guida il carro e porta i bambini fuori dalla scuola nel Paese dei balocchi, dove diventano somari. Pensavate di aver trovato la Lady di ferro, Margaret Thatcher? Avete trovato l’Omino di burro.”

Il riferimento alla favola di Collodi

Con questo paragone, Renzi ha dipinto Meloni come un personaggio che, anziché incarnare la fermezza e l’autorità di una Lady di ferro, si comporterebbe come l’Omino di burro, il losco personaggio del libro di Carlo Collodi che conduce Pinocchio e Lucignolo nel Paese dei balocchi, un’illusione che si trasforma in una trappola.

L’accusa del senatore di Italia Viva sembra dunque voler sottolineare una presunta incoerenza tra la retorica di Meloni e la sua reale capacità di governo, specialmente in situazioni delicate come il caso Almasri, dove l’opposizione contesta alla premier di aver nascosto la verità dietro tecnicismi giuridici.

Uno scontro politico sempre più acceso

L’intervento di Renzi si inserisce in un clima politico infuocato, con l’opposizione che continua a chiedere spiegazioni sulla gestione del dossier Almasri, mentre il governo difende il proprio operato.

L’ironia del leader di Italia Viva ha subito acceso il dibattito, alimentando ulteriormente le tensioni tra maggioranza e opposizione in un momento di grande scontro politico.