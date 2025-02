Grosseto, maxi-bolletta da 26mila euro per un ristorante: il ristoratore “Ma se a dicembre eravano chiusi”

Il titolare della “Terrazza Beach” di Principina a Mare si vede recapitare una bolletta anomala per il mese di dicembre. La società elettrica avvia la verifica solo dopo l’attenzione mediatica.

Una bolletta da 26mila euro per un ristorante quasi sempre chiuso

Una sorpresa tutt’altro che piacevole per Antonio Catani, titolare del ristorante “Terrazza Beach” a Principina a Mare, in provincia di Grosseto. Per il mese di dicembre, il ristoratore ha ricevuto una bolletta elettrica da 26mila euro, con un consumo indicato di 78.361,70 kWh, un valore che – come ironizza Catani – “potrebbe illuminare la costa maremmana da Capalbio a Follonica”.

Il problema? A dicembre il locale è rimasto quasi sempre chiuso, con attività limitata al weekend e a poche cene a tema. “Di solito nei mesi invernali pago 300-400 euro, con picchi di 1.500 euro in estate, quando siamo a pieno regime”, spiega il ristoratore.

La trattativa con la società elettrica

Dopo la segnalazione dell’importo anomalo, Catani ha chiesto chiarimenti alla società elettrica toscana, ricevendo però una risposta inaspettata: la compagnia si è detta disponibile a una dilazione del pagamento, ma solo dopo il saldo della somma avrebbe avviato una verifica. “Non è stata una bella sorpresa”, sottolinea Catani. “Avevo persino paura ad accendere la luce”.

Vista la mancanza di un’immediata revisione, il ristoratore ha deciso di rivolgersi ai media, raccontando la vicenda a Mattino Cinque, su Canale 5, il 7 febbraio. Dopo la diffusione del caso a livello nazionale, la società ha finalmente avviato una trattativa per verificare la presenza di un errore nella fatturazione.

“Ora spero solo che finisca tutto al più presto”, conclude Catani, in attesa di una soluzione definitiva per un conto che appare del tutto fuori scala rispetto ai consumi reali del suo ristorante.