Terremoto in Sicilia, Cartabellotta ironizza sul Ponte sullo Stretto, “la natura si ribella”, la dura replica di Salvini, “Disgustoso”

Una scossa di magnitudo 4.8 ha colpito l’isola di Alicudi, generando un acceso dibattito politico. Cartabellotta collega il sisma al progetto del Ponte, Salvini risponde duramente.

Il terremoto e la reazione sui social

Paura alle Eolie per una scossa di magnitudo 4.8 che ha fatto tremare l’isola di Alicudi, nell’arcipelago a nord della Sicilia, in provincia di Messina. Il sisma, seguito da due repliche di minore intensità, è stato avvertito anche a Reggio Calabria.

L’evento ha subito acceso il dibattito sui social, soprattutto dopo un post di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha ironizzato sul possibile legame tra il sisma e il progetto del Ponte sullo Stretto. “La natura si ribella al Ponte sullo Stretto”, ha scritto su X, suscitando numerose reazioni.

La replica di Salvini e il dibattito politico

Tra i primi a rispondere al commento di Cartabellotta è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, grande sostenitore dell’infrastruttura, che ha definito il post “disgustoso”. “Onnisciente questo ‘scienziato’, dal Covid ai terremoti in un attimo. Lascio a voi ogni commento”, ha scritto Salvini su X mentre si trovava a Madrid per un incontro con i sovranisti europei.

Molti utenti hanno criticato il messaggio di Cartabellotta, giudicando azzardato il collegamento tra un fenomeno naturale e il dibattito politico sul Ponte sullo Stretto.

La risposta di Cartabellotta

Il presidente della Fondazione Gimbe ha poi replicato direttamente al ministro: “Onorevole Salvini, asservire la realtà ai nostri sogni è affascinante, ma la realtà non firma contratti. Tipo quelli che finanziano progetti e studi di fattibilità del Ponte sullo Stretto, per concludere poi che non conviene a nessuno. PS. Che gusto preferisce per i post?”.

La polemica continua ad animare il dibattito, tra chi vede nel post di Cartabellotta una semplice provocazione e chi lo considera un commento fuori luogo. Nel frattempo, gli esperti rassicurano sulla natura sismica dell’evento, scollegata da qualsiasi ipotesi politica.

4o