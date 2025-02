Trump lancia un ultimatum a Kiev: “500 miliardi per le terre rare, o niente”

Donald Trump afferma che l’Ucraina potrebbe diventare russa e chiede a Kiev terre rare per un valore di 500 miliardi di dollari in cambio di aiuti.

Il futuro dell’Ucraina tra incertezze geopolitiche e richieste economiche

In una recente intervista con Fox News, Donald Trump ha rivelato dichiarazioni clamorose che rischiano di cambiare il corso dei negoziati internazionali riguardo alla guerra in Ucraina. Parlando della possibilità che l’Ucraina possa un giorno diventare parte della Russia, l’ex presidente degli Stati Uniti ha suggerito che, se le parti coinvolte raggiungessero un accordo, le prospettive di un futuro incerto per l’Ucraina restano aperte. “L’Ucraina potrebbe diventare russa un giorno, o potrebbe non esserlo mai, ma in ogni caso voglio che i soldi investiti vengano restituiti”, ha dichiarato Trump, facendo riferimento alle enormi somme spese per sostenere l’Ucraina nel conflitto contro Vladimir Putin.

La dichiarazione arriva in un momento delicato per le relazioni internazionali, mentre i negoziati per una possibile fine del conflitto sembrano entrare in una fase decisiva. Il presidente americano ha inoltre confermato che Keith Kellogg, suo inviato speciale per il conflitto, visiterà presto la capitale ucraina, Kiev, per discutere le condizioni di un possibile accordo. Trump ha sottolineato come, sebbene l’esito della guerra sia incerto, gli Stati Uniti necessitano di “qualcosa di tangibile” in cambio degli aiuti che continuano a fornire a Volodymyr Zelensky e al suo governo.

Trump chiede terre rare in cambio di aiuti militari

Nel corso dell’intervista, Donald Trump ha rivelato anche le sue richieste economiche. Il presidente americano ha chiesto a Kiev il corrispettivo di “500 miliardi di dollari in terre rare”, metalli preziosi e strategici utilizzati principalmente nell’elettronica e nelle tecnologie avanzate. Secondo Trump, l’Ucraina possiede enormi risorse minerarie, alcune delle quali si trovano nelle aree occupate dai russi, e il governo ucraino avrebbe accettato l’idea di uno scambio per garantire agli Stati Uniti l’accesso a queste risorse. “Altrimenti, saremmo stati stupidi”, ha ribadito Trump, facendo riferimento agli aiuti militari ed economici che gli Stati Uniti continuano a inviare, senza avere garanzie concrete su come verranno utilizzati.

La questione delle terre rare è stata già affrontata dal governo ucraino, che nelle scorse settimane ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere investimenti da parte delle imprese americane nel settore delle risorse minerarie. Tuttavia, le difficoltà nel gestire le zone occupate dai russi continuano a complicare i piani di sviluppo delle risorse naturali ucraine. Trump ha insistito sul fatto che la sicurezza degli investimenti americani in Ucraina debba essere garantita prima di continuare qualsiasi altro tipo di aiuto.

L’intervista di Trump apre nuovi scenari nel conflitto ucraino, portando sul tavolo non solo la geopolitica ma anche le ambizioni economiche degli Stati Uniti, legate principalmente alla gestione delle risorse strategiche globali. Il risultato di queste dichiarazioni potrebbe avere un impatto duraturo sulle future trattative internazionali.