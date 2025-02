Fabrizio Corona umilia Sabrina Ferilli: “Ho aperto io la porta quando venivi a casa di Lele Mora per stare con Totti quado lui era sposato” e lei risponde sui social

Sabrina Ferilli risponde con una risata alle accuse di Fabrizio Corona di aver avuto relazioni con uomini sposati. L’attrice reagisce senza citare direttamente l’ex paparazzo.

Fabrizio Corona accusa Sabrina Ferilli di “rubare mariti”

Nel nuovo episodio del programma “Falsissimo”, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha lanciato pesanti accuse contro diversi personaggi noti, tra cui Sabrina Ferilli. Durante la puntata, Corona ha definito l’attrice un’opportunista che avrebbe fatto carriera grazie alla sua vicinanza a Maria De Filippi, accusa che ha suscitato l’indignazione di molti.

Le parole di Corona si sono fatte ancora più pungenti quando ha accusato Sabrina Ferilli di aver “rubato mariti”, citando due uomini con i quali l’attrice avrebbe avuto una relazione. Il primo, secondo quanto riportato da Corona, è Flavio Cattaneo, un imprenditore di successo, che avrebbe abbandonato la moglie per seguire i corteggiamenti della Ferilli. La seconda accusa riguarda Francesco Totti, ex capitano della Roma, con il quale Corona ha suggerito che l’attrice avrebbe avuto una relazione segreta durante il matrimonio con Ilary Blasi.

Corona ha accusato Ferilli di aver avuto una relazione con Totti mentre lui era ancora sposato con Blasi, affermando che, in quella situazione, l’attrice avrebbe commesso una vera e propria “violenza” nei confronti di Ilary Blasi, facendo riferimento a un presunto incontro clandestino tra i due a casa di Lele Mora, un noto agente dei vip. Corona ha quindi rincarato la dose, sostenendo di aver personalmente aperto la porta durante questi incontri, qualificandoli come un atto di tradimento violento.

La reazione di Sabrina Ferilli su Instagram

Di fronte alle pesanti accuse, Sabrina Ferilli ha scelto di non rispondere direttamente a Fabrizio Corona. Tuttavia, l’attrice ha deciso di reagire tramite una Instagram story, pubblicando un lungo video in cui ride in modo ironico. Sebbene non vi fosse alcun riferimento esplicito, il gesto sembrava essere una risposta alla polemica sollevata dall’ex paparazzo. La sua reazione ha scatenato ulteriori discussioni sui social, con molti utenti che hanno espresso solidarietà nei confronti della Ferilli e altri che hanno criticato la sua mancanza di una risposta più formale.

L’attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, ma la sua risposta tramite social ha dimostrato la sua volontà di non entrare nel merito della controversia. La vicenda ha avuto eco anche in altri ambienti mediatici, alimentando ulteriormente il gossip intorno alla vita privata della Ferilli e alle polemiche con Fabrizio Corona.