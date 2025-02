Kekko dei Modà non riesce a stare nè in piedi nè seduto, situazione delicata per il cantante

Durante le prove generali al Teatro Ariston di Sanremo, Kekko dei Modà ha subito un infortunio che ha messo a rischio la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Il frontman del gruppo si è infatti infortunato dopo essere scivolato e caduto dalle scale, riportando probabilmente una o più costole incrinate. La situazione, come riferito da Gabriele Parpiglia, è tutt’altro che semplice, con il cantante che ha mostrato gravi difficoltà sia nel rimanere in piedi che nel restare seduto.

Incidente e primi aggiornamenti sulla salute di Kekko

Le prove generali di ieri hanno visto tutti i 29 artisti in gara esibirsi al Teatro Ariston, ma la performance dei Modà è stata segnata dall’incidente che ha coinvolto Kekko. Dopo la caduta, il personale medico presente in teatro ha immediatamente assistito il cantante, che è stato poi visitato in modo approfondito nelle ore successive. Le condizioni di Kekko sono state definite “critiche”, con Parpiglia che ha aggiornato i suoi follower sulla situazione del cantante: “Non riesce a stare né in piedi né seduto. Le visite sono ancora in corso”, ha scritto, aggiungendo che la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo è tuttora in dubbio. La preoccupazione per la sua salute è alta, anche se al momento si spera in un recupero, anche se le circostanze restano delicate.

Kekko non parteciperà al red carpet e la sua esibizione è a rischio

Nonostante l’incidente, Kekko è stato sostituito dagli altri membri dei Modà per la passeggiata sul red carpet che ha avuto luogo fuori dal Teatro Ariston. Questo momento simbolico di ogni edizione del Festival è stato uno dei pochi in cui il pubblico ha potuto vedere i protagonisti, ma Kekko ha dovuto rinunciarvi a causa del dolore fisico causato dall’infortunio. A proposito della serata, Parpiglia ha aggiunto che, al momento, la sua esibizione in programma per questa sera è fortemente a rischio, poiché le sue condizioni non consentono ancora di stabilire se potrà o meno salire sul palco.

I fan dei Modà sono ovviamente preoccupati per le sorti di Kekko, che rappresenta il cuore pulsante del gruppo, ma tutti si augurano che possa presto riprendersi e tornare a esibirsi senza rischi per la sua salute. Non è chiaro se il suo stato di salute migliorerà nelle prossime ore o se sarà necessaria una pausa più lunga per garantire una completa guarigione. Intanto, i Modà proseguono la loro preparazione per il Festival, ma l’incidente di Kekko ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei media e dei fan.