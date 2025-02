GF: Alfonso Signorini commette errori clamorosi durante la diretta e si infuria, ecco cosa è successo

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 febbraio, Alfonso Signorini ha fatto due gaffe in diretta che hanno sorpreso il pubblico e suscitato un clima di imbarazzo. La trasmissione, seguita da milioni di telespettatori, ha visto il conduttore compiere un errore nell’annunciare il primo finalista, scatenando una serie di reazioni. A seguire, un’altra distrazione ha coinvolto la concorrente Zeudi Di Palma, con il conduttore che si è scusato per una dichiarazione errata. Ecco i dettagli degli incidenti che hanno segnato la serata.

Il clamoroso errore nell’annuncio del primo finalista

Nel corso della puntata, il televoto flash ha decretato il primo finalista del programma. A competere per il posto in finale erano Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e altri due concorrenti. Quando Signorini ha annunciato il nome del primo finalista, ha inizialmente indicato Javier Martinez, ma pochi secondi dopo ha dovuto fare marcia indietro. Il conduttore ha spiegato di aver commesso un errore e ha corretto il verdetto, rivelando che Lorenzo Spolverato era in realtà il primo finalista.

“Colpo di scena. Metterò la mano sul braccio del vero finalista,” ha dichiarato Signorini, visibilmente contrariato. Dopo aver chiarito la situazione, ha continuato con tono serio, rivolgendosi alla regia: “Siete d’accordo che è lui? Non è che poi mi giro e mi dite un’altra cosa? Altrimenti posso andarmene a casa, adesso va bene essere tolleranti, però le idee chiare almeno su questo.” L’incidente ha scosso il programma e suscitato reazioni nel pubblico.

Le parole di Signorini dopo la gaffe

Subito dopo il correttivo, Alfonso Signorini ha tentato di spiegare quanto accaduto, dichiarando: “Voglio spiegare cosa è successo, giusto per essere corretti, altrimenti ci saranno mille speculazioni. Sono una persona trasparente. Nella busta c’erano i nomi dei primi due esclusi. Non sapevo chi sarebbe arrivato in finale, la regia avrebbe dovuto illuminare il finalista. Ho visto Javier inquadrato, e pensavo fosse lui. Poi mi hanno detto che non era lui, non so perché lo abbiano inquadrato. È un errore, non mio. Io qui non c’entro niente, ognuno si assuma le sue responsabilità.**”

L’incidente con Zeudi Di Palma

Non solo il primo errore riguardante il finalista, ma anche un episodio legato alla concorrente Zeudi Di Palma ha creato un altro imbarazzo in studio. Durante il programma, Signorini aveva accusato la Di Palma di aver fatto riferimenti a “70enni che valgono zero” in un suo sfogo, suggerendo che queste parole fossero dirette verso persone presenti in studio. Tuttavia, dopo aver visto il video incriminato, Signorini ha dovuto ammettere che la concorrente non aveva mai nominato alcuna persona in particolare, smentendo così la sua stessa accusa. “Aveva ragione la nostra Zeudi, ma che cavolo mi raccontate?” ha detto il conduttore, scusandosi pubblicamente. “Mi avete fatto il vuoto attorno. Già avevo poca mercanzia, figuratevi adesso, chiudiamo questa pagina pietosa.”