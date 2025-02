Fedez alla vigilia di Sanremo decide di parlare senza filtri: le scuse, le ammissioni e il ritiro da Sanremo

Fedez ha affrontato pubblicamente la sua fragilità emotiva e le sue difficoltà durante il Festival di Sanremo, ammettendo l’errore di aver coinvolto Fabrizio Corona in una vicenda personale. In un’intervista rilasciata al podcast Pezzi, il rapper ha spiegato le ragioni dietro la sua azione e come questo errore abbia avuto conseguenze anche per gli altri, scusandosi per aver danneggiato altre persone oltre a se stesso.

La fragilità dietro la scelta di Fedez

Nel corso dell’intervista, Fedez ha parlato del peso che ha avuto la partecipazione al Festival di Sanremo, un evento che, per ogni artista, rappresenta un momento fondamentale della carriera. Tuttavia, l’esperienza di quest’edizione è stata accompagnata da tensioni personali che hanno complicato ulteriormente il percorso del rapper. A ciò si aggiungono le dichiarazioni di Fabrizio Corona, le quali, come ha spiegato Fedez, hanno aggiunto confusione alla situazione. Il cantante ha ammesso di aver commesso un errore grave nel confidarsi con Corona, spiegando che lo aveva fatto nella speranza di riuscire a risolvere una questione personale che riguardava Angelica Montini.

Nel parlare di quell’errore, Fedez ha affermato: “Non mi possono arrabbiare nel momento in cui l’errore viene da me. Quindi pago l’errore, un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più, ovviamente, è che tutta questa cosa possa aver ferito e danneggiato altre persone, oltre a me.” Il rapper ha sottolineato come, nel suo stato emotivo di fragilità, abbia agito in modo impulsivo, senza considerare le conseguenze delle sue azioni. La sua speranza era quella di riavvicinarsi ad Angelica Montini, ma alla fine si è ritrovato a dover affrontare una situazione ben più complicata, che ha coinvolto anche la sfera pubblica.

La decisione di restare e affrontare Sanremo

Nonostante le difficoltà, Fedez ha spiegato di non aver mai pensato seriamente di ritirarsi da Sanremo, ma di aver vissuto momenti di grande pressione. Durante l’intervista, il rapper ha precisato: “Non ho mai comunicato a nessuno di voler rinunciare a Sanremo. Non vi nego che ho avuto dei momenti abbastanza intensi, però che io abbia pensato a un certo punto di rinunciare… no.”

In un altro passaggio, Fedez ha raccontato di come, nel periodo di grande turbolenza emotiva, si sia trovato di fronte a una scelta difficile: affrontare la situazione o cedere alla tentazione di ritirarsi e isolarsi. “Cerchiamo dalle cose brutte di trarne il meglio,” ha detto, spiegando di come Sanremo sia stato per lui un’opportunità per affrontare le proprie sfide. Per l’artista, l’esperienza sul palco dell’Ariston è stata una sfida ancora più grande, considerando il peso che ha avuto la vicenda personale che ha influenzato la sua partecipazione.