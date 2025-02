Sanremo 2025, Elodie: “Non voterei mai Meloni, neanche se mi tagliassero una mano”

Durante la conferenza stampa del Festival, l’inviato di Striscia Enrico Lucci provoca la cantante su politica e leadership. La sua risposta scatena l’ovazione della sala stampa.

La domanda provocatoria di Enrico Lucci

Anche a Sanremo 2025 la politica si ritaglia il suo spazio. Durante la conferenza stampa, l’inviato di Striscia la Notizia, Enrico Lucci, ha rivolto una domanda diretta a Elodie, sollecitando la cantante su una sua precedente dichiarazione riguardo alla segretaria del Pd Elly Schlein e alla premier Giorgia Meloni.

“Hai detto che sei di sinistra ma che non voti Elly Schlein perché ha poco carisma. Al contrario, invece, per te Giorgia Meloni ce l’ha”, ha premesso Lucci, prima di porre la domanda diretta: “Tu voteresti mai per Giorgia Meloni?”.

La risposta di Elodie e la reazione della sala stampa

La risposta della cantante non si è fatta attendere ed è stata netta: “No, non lo farei mai, neanche se mi tagliassero una mano”.

L’affermazione ha scatenato un’ovazione da parte della sala stampa, dove la reazione è stata immediata.

Successivamente, Lucci ha incalzato Elodie con un’altra domanda: “Dato che Amadeus è stato sostituito da Carlo Conti, tu con chi sostituiresti Elly Schlein?”.

La cantante ha preso tempo e ha replicato con un diplomatico “Fammici pensare”, senza però fare alcun nome.

Politica e Sanremo, un dibattito sempre acceso

L’episodio si inserisce in un Festival dove i temi politici stanno emergendo con forza. Solo il giorno prima, un cronista aveva chiesto a Carlo Conti e Gerry Scotti se si dichiarassero antifascisti, ricevendo una risposta secca: “Certo”.

Anche quest’anno, quindi, Sanremo non si limita alla musica, ma diventa palcoscenico di discussioni culturali e politiche, con protagonisti che non si sottraggono al dibattito.